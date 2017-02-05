Джейми Маррей и Доминик Инглот принесли второе очко сборной Великобритании в «Кубке Дэвиса»
Британцы Доминик Инглот и Джейми Маррей обыграли канадцев Даниэля Нестора и Вашека Поспишила со счётом 7/6 (1), 6/7 (3), 7/6 (3), 6/3 в первом круге командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» и вывели свою сборную вперёд.
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Матч продолжался 3 часа 11 минут. За это время Маррей и Инглос сделали 17 эйсов, 11 раз ошиблись при подаче и реализовали два
Таким образом, общий счёт в матче стал 2:1 в пользу сборной Великобритании.
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