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https://sport.mail.ru/news/tennis/28665255/
5 февраля 2017, 0:56 | Теннис | GoTennis.ru

Джейми Маррей и Доминик Инглот принесли второе очко сборной Великобритании в «Кубке Дэвиса»

Британцы Доминик Инглот и Джейми Маррей обыграли канадцев Даниэля Нестора и Вашека Поспишила со счётом 7/6 (1), 6/7 (3), 7/6 (3), 6/3 в первом круге командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» и вывели свою сборную вперёд.

Британцы <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Инглот</span> и <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Маррей</span> обыграли канадцев <span class=error>Даниэля</span> Нестора и <span class=error>Вашека</span> <span class=error>Поспишила</span> со счётом 7/6 (1) 6/7 (3) 7/6 (3) 6/3 в первом круге командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> и вывели свою сборную вперёд. Увеличить
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Матч продолжался 3 часа 11 минут. За это время Маррей и Инглос сделали 17 эйсов, 11 раз ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники десять раз подали навылет, допустили девять двойных ошибок и сделали один брейк.

Таким образом, общий счёт в матче стал 2:1 в пользу сборной Великобритании.
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