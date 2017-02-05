Джейми Маррей и Доминик Инглот принесли второе очко сборной Великобритании в «Кубке Дэвиса»

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Матч продолжался 3 часа 11 минут. За это время Маррей и Инглос сделали 17 эйсов, 11 раз ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники десять раз подали навылет, допустили девять двойных ошибок и сделали один брейк.

Таким образом, общий счёт в матче стал 2:1 в пользу сборной Великобритании.