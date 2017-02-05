Сборная России не может преодолеть барьер первого круга в «Кубке Дэвиса» уже семь лет

Британцы Доминик Инглот и Джейми Маррей обыграли канадцев Даниэля Нестора и Вашека Поспишила со счётом 7/6 (1), 6/7 (3), 7/6 (3), 6/3 в первом круге командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» и вывели свою сборную вперёд.