Сборная России не может преодолеть барьер первого круга в «Кубке Дэвиса» уже семь лет
На протяжении семи лет подряд сборная России не может пройти дальше первого круга командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса». В этом года она уступила команде Сербии со счётом 0:3.
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Последний раз российской сборной удавалось преодолеть барьер первого раунда соревнований в 2010 году, когда она дошла до четвертьфинала.
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