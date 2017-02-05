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https://sport.mail.ru/news/tennis/28665211/
5 февраля 2017, 0:39 | Теннис | GoTennis.ru

Сборная России не может преодолеть барьер первого круга в «Кубке Дэвиса» уже семь лет

На протяжении семи лет подряд сборная России не может пройти дальше первого круга командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса». В этом года она уступила команде Сербии со счётом 0:3.

На протяжении семи лет подряд сборная России не может пройти дальше первого круга командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span>. В этом года она уступила команде Сербии со счётом 0:3. Увеличить
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Последний раз российской сборной удавалось преодолеть барьер первого раунда соревнований в 2010 году, когда она дошла до четвертьфинала.
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Джейми Маррей и Доминик Инглот принесли второе очко сборной Великобритании в «Кубке Дэвиса»

Британцы Доминик Инглот и Джейми Маррей обыграли канадцев Даниэля Нестора и Вашека Поспишила со счётом 7/6 (1), 6/7 (3), 7/6 (3), 6/3 в первом круге командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» и вывели свою сборную вперёд.
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05 февраля

Шамиль Тарпищев: Российская команда выглядела абсолютно боеспособной

Джейми Маррей и Доминик Инглот принесли второе очко сборной Великобритании в "Кубке Дэвиса"

Сборная России не может преодолеть барьер первого круга в "Кубке Дэвиса" уже семь лет