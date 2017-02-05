Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28665059/
5 февраля 2017, 0:05 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка турнира ATP в Софии

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований ATP Garanti Koza Sofia Open, которые пройдут с 5 по 12 февраля в Софии (Болгария).

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований ATP Garanti <span class=error>Koza</span> Sofia <span class=error>Open</span> которые пройдут с 5 по 12 февраля в Софии (Болгария). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидером посева стал австриец Доминик Тим, который в своём стартовом поединке сразится с победителем матча между французом Адрианом Маннарино и грузином Николозом Басилашвили.

Вторая ракетка соревнований, бельгиец Давид Гоффин, померится силами либо с представителем Молдавии Раду Алботом, либо с обладателем wild card, болгарином Александаром Лазаровым.

Третий номер посева получил хозяин кортов Григор Димитров. В своём первом матче он скрестит ракетки либо с израильтянином Дуди Селой, либо с поляком Ежи Яновичем.

Испанец Роберто Баутиста-Агут, ставший четвёртой ракеткой турнира, сыграет с одним из победителей квалификации. Четверо лидеров посева начинается соревнования со второго раунда.

В основной сетке турнира в Софии выступят два россиянина — Андрей Кузнецов и Михаил Южный. Кузнецов стартует на соревнованиях с поединка против словака Мартина Клижана, а Южный встретится с одним из победителей квалификации.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 февраля

Шамиль Тарпищев: Российская команда выглядела абсолютно боеспособной

Джейми Маррей и Доминик Инглот принесли второе очко сборной Великобритании в "Кубке Дэвиса"

Сборная России не может преодолеть барьер первого круга в "Кубке Дэвиса" уже семь лет