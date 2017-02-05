Прошла жеребьёвка турнира ATP в Софии

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Лидером посева стал австриец Доминик Тим, который в своём стартовом поединке сразится с победителем матча между французом Адрианом Маннарино и грузином Николозом Басилашвили.

Вторая ракетка соревнований, бельгиец Давид Гоффин, померится силами либо с представителем Молдавии Раду Алботом, либо с обладателем wild card, болгарином Александаром Лазаровым.

Третий номер посева получил хозяин кортов Григор Димитров. В своём первом матче он скрестит ракетки либо с израильтянином Дуди Селой, либо с поляком Ежи Яновичем.

Испанец Роберто Баутиста-Агут, ставший четвёртой ракеткой турнира, сыграет с одним из победителей квалификации. Четверо лидеров посева начинается соревнования со второго раунда.

В основной сетке турнира в Софии выступят два россиянина — Андрей Кузнецов и Михаил Южный. Кузнецов стартует на соревнованиях с поединка против словака Мартина Клижана, а Южный встретится с одним из победителей квалификации.