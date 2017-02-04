Роджер Федерер: После победы в Мельбурне я могу играть в своё удовольствие

«После победы в Мельбурне я могу совершенно спокойно взглянуть на оставшуюся часть сезона. Я могу отдохнуть в течение месяца и продолжить спокойно играть в своё удовольствие. Я хочу получить максимум от своих последних лет в спорте: я буду играть турниры, где у меня больше всего шансов на успех, а там посмотрим, что будет дальше. Я планирую выступить в Дубае в конце месяца, потом в Индиан-Уэллсе и Майами. Вряд ли я проведу много турниров на грунте. Выступлю на “Ролан Гаррос”, а потом в Штутгарте, Галле и на Уимблдоне. Потом буду решать, что делать дальше. Здорово, если мой организм протянет до июля», — рассказал Федерер изданию Time.