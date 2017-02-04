Сборная Хорватии повела в матче с испанцами в Кубке Дэвиса после парной встречи

Драганья и Мектич в субботу обыграли испанскую пару Фелисиано Лопес/Марк Лопес со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), 2:6, 6:4. Соперники провели на корте 4 часа 28 минут.

Общий счет в противостоянии стал 2−1 в пользу сборной Хорватии. В воскресенье запланированы одиночные встречи: Франко Шкугор (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Анте Павич (Хорватия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).