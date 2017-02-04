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4 февраля 2017, 22:55 | Теннис | Р-Спорт

Сборная Хорватии повела в матче с испанцами в Кубке Дэвиса после парной встречи

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Хорватские теннисисты Марин Драганья и Никола Мектич добились победы в парной встрече в рамках 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Испании.

Драганья и Мектич в субботу обыграли испанскую пару Фелисиано Лопес/Марк Лопес со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), 2:6, 6:4. Соперники провели на корте 4 часа 28 минут.

Общий счет в противостоянии стал 2−1 в пользу сборной Хорватии. В воскресенье запланированы одиночные встречи: Франко Шкугор (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Анте Павич (Хорватия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
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