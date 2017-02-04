Сборная Аргентины сократила счет в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса с командой Италии
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Теннисисты сборной Аргентины сократили отставание в счете в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Италии.
Субботняя встреча в парном разряде завершилась победой аргентинцев Карлоса Берлока и Леонардо Майера над итальянским дуэтом Симоне Болелли/Фабио Фоньини со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 2:6, 7:6 (9:7). Матч продолжался 4 часа 8 минут.
Общий счет в противостоянии стал 2−1 в пользу итальянцев. Сборная Аргентины является действующим обладателем трофея.
В воскресенье на корт выйдут Карлос Берлок и Паоло Лоренци, а затем Гуидо Пелья и Андреас Сеппи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter