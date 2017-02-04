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4 февраля 2017, 22:43 | Теннис | Р-Спорт

Сборная Аргентины сократила счет в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса с командой Италии

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Теннисисты сборной Аргентины сократили отставание в счете в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Италии.

Субботняя встреча в парном разряде завершилась победой аргентинцев Карлоса Берлока и Леонардо Майера над итальянским дуэтом Симоне Болелли/Фабио Фоньини со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 2:6, 7:6 (9:7). Матч продолжался 4 часа 8 минут.

Общий счет в противостоянии стал 2−1 в пользу итальянцев. Сборная Аргентины является действующим обладателем трофея.

В воскресенье на корт выйдут Карлос Берлок и Паоло Лоренци, а затем Гуидо Пелья и Андреас Сеппи.
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