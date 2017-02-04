Судороги в Нише: российские теннисисты уступили сербам в матче Кубка Дэвиса
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российские теннисисты проиграли команде Сербии в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса. Встреча, прошедшая в сербском городе Ниш, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3−0.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Судьба противостояния была предопределена в первый игровой день, когда Виктор Троицки и Новак Джокович одержали победы над Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым. В субботу сербская команда одержала непростую победу в парной встрече, в которой Троицки и Ненад Зимонич оказались сильнее Константина Кравчука и Андрея Кузнецова.
Хачанов не дожал Троицки.
Крайне напряженным получился первый поединок в этом противостоянии. 20-летний Карен Хачанов навязал упорную борьбу своему более опытному сопернику Троицки. Волнение и яростная поддержка трибун сыграли злую шутку с россиянином. Хачанов постоянно догонял Троицки, уступал по сетам 0−1 и 1−2, но все же перевел игру в решающий сет. С недавних пор пятую партию в Кубке Дэвиса венчает
Троицки выиграл пять мячей кряду, но все же Хачанову удалось заработать матчбол за счет своего главного оружия — подачи. В решающий момент россиянин дрогнул. Стоит отметить, что во второй половине поединка у Хачанова стало сводить ноги, не привык пока Карен играть напряженные пятисетовые матчи. Как итог победа серба — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).
Медведев взял сет у Джоковича.
Уязвленное самолюбие
В начале третьего сета у Медведева начались судороги. Позже россиянин признался, что никогда в жизни у него не сводило все тело. Третью партию Джокович взял очень легко — 6:1. В начале четвертого сета было принято решение прекратить встречу. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев решил поберечь здоровье Медведева. Как итог — 3:6, 6:4, 6:1, 1:0, отказ — победа серба.
Кузнецов и Кравчук с давлением не справились.
Во второй день
Российские теннисисты оправдали ожидания.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил агентству «Р-Спорт», что результат матча в Нише можно было спрогнозировать заранее. «Ребята оправдали наши ожидания, потому что игры действительно удались, индивидуально они сыграли свои лучшие матчи, — сказал по телефону Янчук. — Итоговый результат был ожидаем, силы соперников, казалось бы, были не равны, но тем не менее матчи получились плотными и довольно близкими по содержанию. Каждым из наших ребят сделан очередной шаг на пути к совершенствованию мастерства. Это хорошая школа, важный урок, в этом и заключалась главная цель матча, она достигнута. Уровень наших теннисистов растет, в следующем году наши устремления, думаю, будут более серьезными».
Собеседник агентства отметил, что россияне сумели навязать борьбу фаворитам матча. «Мастерство у ребят прибавляется, и это видно по прошедшим поединкам, они молодцы. Кто разбирается в теннисе, те понимают, что ребят можно поздравить с хорошим выступлением — каждый из них сыграл достойно. Относительно своих возможностей они сыграли очень прилично, намного выше, чем ожидалось», — подвел итог Янчук.
В воскресенье планируются две встречи одиночного разряда, на которые изначально были заявлены Новак Джокович и Карен Хачанов, а также Виктор Троицки и Даниил Медведев, однако турнирного значения эти матчи уже не имеют, что может привести к заменам в составе обеих сборных.
Теперь команда Сербии ждет соперника по четвертьфиналу, который определится в матче сборных Испании и Хорватии, а российским теннисистам
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter