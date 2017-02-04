Судороги в Нише: российские теннисисты уступили сербам в матче Кубка Дэвиса

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Судьба противостояния была предопределена в первый игровой день, когда Виктор Троицки и Новак Джокович одержали победы над Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым. В субботу сербская команда одержала непростую победу в парной встрече, в которой Троицки и Ненад Зимонич оказались сильнее Константина Кравчука и Андрея Кузнецова.

Хачанов не дожал Троицки.

Крайне напряженным получился первый поединок в этом противостоянии. 20-летний Карен Хачанов навязал упорную борьбу своему более опытному сопернику Троицки. Волнение и яростная поддержка трибун сыграли злую шутку с россиянином. Хачанов постоянно догонял Троицки, уступал по сетам 0−1 и 1−2, но все же перевел игру в решающий сет. С недавних пор пятую партию в Кубке Дэвиса венчает тай-брейк. Казалось, что Хачанов окончательно сломил сопротивление серба, когда счет на тай-брейке стал 4:0 в пользу россиянина, но в этот момент Карен не совладал с нервами.

Троицки выиграл пять мячей кряду, но все же Хачанову удалось заработать матчбол за счет своего главного оружия — подачи. В решающий момент россиянин дрогнул. Стоит отметить, что во второй половине поединка у Хачанова стало сводить ноги, не привык пока Карен играть напряженные пятисетовые матчи. Как итог победа серба — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).

Медведев взял сет у Джоковича.

Уязвленное самолюбие экс-первой ракетки мира Новака Джоковича, который провалился на любимом турнире Большого шлема, Открытом чемпионате Австралии, заставило серба принять участие в домашнем матче Кубка Дэвиса. Каково же было удивление зрителей, когда Даниил Медведев, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, выиграл первый сет у серба. Джокович допускал очень много ошибок, а россиянин, которого Новак захватил с собой в Сербию на частном самолете, держался молодцом. Во втором сете Медведев вел 3:0, но потом Джокович по-настоящему включился в игру.

В начале третьего сета у Медведева начались судороги. Позже россиянин признался, что никогда в жизни у него не сводило все тело. Третью партию Джокович взял очень легко — 6:1. В начале четвертого сета было принято решение прекратить встречу. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев решил поберечь здоровье Медведева. Как итог — 3:6, 6:4, 6:1, 1:0, отказ — победа серба.

Кузнецов и Кравчук с давлением не справились.

Во второй день сербско-российского противостояния Константин Кравчук и Андрей Кузнецов встретились в парном матче с Троицки и признанным мастером парной комбинации Ненадом Зимоничем. Проиграв два стартовых сета, россияне довели третью партию до тай-брейка и добились права продолжить поединок. В четвертом сете российский дуэт даже повел с брейком (3:2), однако сербы собрались и не стали доводить дело до решающей партии, выиграв матч со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4.

Российские теннисисты оправдали ожидания.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил агентству «Р-Спорт», что результат матча в Нише можно было спрогнозировать заранее. «Ребята оправдали наши ожидания, потому что игры действительно удались, индивидуально они сыграли свои лучшие матчи, — сказал по телефону Янчук. — Итоговый результат был ожидаем, силы соперников, казалось бы, были не равны, но тем не менее матчи получились плотными и довольно близкими по содержанию. Каждым из наших ребят сделан очередной шаг на пути к совершенствованию мастерства. Это хорошая школа, важный урок, в этом и заключалась главная цель матча, она достигнута. Уровень наших теннисистов растет, в следующем году наши устремления, думаю, будут более серьезными».

Собеседник агентства отметил, что россияне сумели навязать борьбу фаворитам матча. «Мастерство у ребят прибавляется, и это видно по прошедшим поединкам, они молодцы. Кто разбирается в теннисе, те понимают, что ребят можно поздравить с хорошим выступлением — каждый из них сыграл достойно. Относительно своих возможностей они сыграли очень прилично, намного выше, чем ожидалось», — подвел итог Янчук.

В воскресенье планируются две встречи одиночного разряда, на которые изначально были заявлены Новак Джокович и Карен Хачанов, а также Виктор Троицки и Даниил Медведев, однако турнирного значения эти матчи уже не имеют, что может привести к заменам в составе обеих сборных.