Теннисисты сборной России проиграли команде Сербии в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Теннисисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 0−3 в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса.
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Третья встреча в парном формате между россиянами Константином Кравчуком и Андреем Кузнецовым и сербами Виктором Троицки и Ненадом Зимоничем, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу сербского дуэта.
Ранее в пятницу в одиночных встречах Троицки переиграл Карена Хачанова, а Новак Джокович победил за счет отказа Даниила Медведева.
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