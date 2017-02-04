Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28664623/
4 февраля 2017, 21:47 | Теннис | Р-Спорт

Теннисисты сборной России проиграли команде Сербии в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Теннисисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 0−3 в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса.

Теннисисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 0−3 в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Третья встреча в парном формате между россиянами Константином Кравчуком и Андреем Кузнецовым и сербами Виктором Троицки и Ненадом Зимоничем, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу сербского дуэта.

Ранее в пятницу в одиночных встречах Троицки переиграл Карена Хачанова, а Новак Джокович победил за счет отказа Даниила Медведева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Кубок Дэвиса. Максим Мирный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против команды Румынии

Белорусский теннисист Максим Мирный в instagram-аккаунте поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка Дэвиса против сборной Румынии. 4 февраля Мирный в паре с Ярославом Шило вывели белорусов вперед.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя