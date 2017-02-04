Теннисисты сборной России проиграли команде Сербии в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса

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Третья встреча в парном формате между россиянами Константином Кравчуком и Андреем Кузнецовым и сербами Виктором Троицки и Ненадом Зимоничем, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу сербского дуэта.

Ранее в пятницу в одиночных встречах Троицки переиграл Карена Хачанова, а Новак Джокович победил за счет отказа Даниила Медведева.