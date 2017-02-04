Путинцева заявила, что не будет испытывать давления в финале турнира WTA в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Теннисистка Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, заявила, что не будет испытывать давления во время финального матча турнира WTA в Санкт-Петербурге, в котором ей будет противостоять француженка Кристина Младенович.
Путинцева в субботу в полуфинале переиграла вторую ракетку турнира словачку Доминику Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:4. В финале Путинцева встретится с Младенович.
«В финале никакого прессинга и давления не будет, выйду на корт и буду наслаждаться своим первым финалом в карьере. Выиграю — это будет круто, но если не получится, то ничего страшного. Для меня самое главное — получить опыт. Знаю точно, что бороться буду до конца», — сказала Путинцева журналистам.
Путинцева проявила волевые качества в четвертьфинале, сломив сопротивление россиянки Светланы Кузнецовой в трех партиях. «Я никогда не сдаюсь и играю до конца. А еще проигрывать я не люблю, очень стараюсь в каждом матче», — сказала Путинцева.
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