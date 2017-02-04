Пара Гаврилова/Младенович уступила в полуфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Теннисистка Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, заявила, что не будет испытывать давления во время финального матча турнира WTA в Санкт-Петербурге, в котором ей будет противостоять француженка Кристина Младенович.