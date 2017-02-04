Пара Гаврилова/Младенович уступила в полуфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Австралийка Дарья Гаврилова и француженка Кристина Младенович уступили в полуфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде.
Третья пара турнира Гаврилова и Младенович уступили вторым сеяным хорватке Дарье Юрак и Ксении Кнолль из Швейцарии со счетом 3:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.
В финале Юрак и Кнолль сыграют с парой Елена Остапенко (Латвия)/Алисия Росольская (Польша).
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