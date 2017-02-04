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4 февраля 2017, 21:23 | Теннис | Р-Спорт

Пара Гаврилова/Младенович уступила в полуфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Австралийка Дарья Гаврилова и француженка Кристина Младенович уступили в полуфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Третья пара турнира Гаврилова и Младенович уступили вторым сеяным хорватке Дарье Юрак и Ксении Кнолль из Швейцарии со счетом 3:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

В финале Юрак и Кнолль сыграют с парой Елена Остапенко (Латвия)/Алисия Росольская (Польша).
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Теннисистка Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, заявила, что не будет испытывать давления во время финального матча турнира WTA в Санкт-Петербурге, в котором ей будет противостоять француженка Кристина Младенович.
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