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4 февраля 2017, 20:34 | Теннис | Р-Спорт

Цибулкова осталась недовольна своей игрой в полуфинале турнира WTA в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова заявила, что осталась недовольна качеством своей игры в полуфинальном матче турнира WTA в Санкт-Петербурге, где ее соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Путинцева в субботнем полуфинале переиграла вторую ракетку турнира Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

«Все дело исключительно в моей игре. Я диктовала ход встречи, но не смогла завершить матч тогда, когда должна была. Во втором и третьем сете я действовала не так, как хотела. Я недовольна тем, как играла в полуфинале. Хотела сыграть с Путинцевой так же, как в стартовых матчах на турнире в Петербурге. Из-за того, что не вышла в финал, чувствую себя не очень хорошо. Ну, а в целом впечатления от турнира прекрасные», — сказала Цибулкова журналистам.
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