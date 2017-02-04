Цибулкова осталась недовольна своей игрой в полуфинале турнира WTA в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова заявила, что осталась недовольна качеством своей игры в полуфинальном матче турнира WTA в Санкт-Петербурге, где ее соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева.
Путинцева в субботнем полуфинале переиграла вторую ракетку турнира Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
«Все дело исключительно в моей игре. Я диктовала ход встречи, но не смогла завершить матч тогда, когда должна была. Во втором и третьем сете я действовала не так, как хотела. Я недовольна тем, как играла в полуфинале. Хотела сыграть с Путинцевой так же, как в стартовых матчах на турнире в Петербурге.
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