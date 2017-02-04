Цибулкова осталась недовольна своей игрой в полуфинале турнира WTA в Петербурге

Путинцева в субботнем полуфинале переиграла вторую ракетку турнира Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

«Все дело исключительно в моей игре. Я диктовала ход встречи, но не смогла завершить матч тогда, когда должна была. Во втором и третьем сете я действовала не так, как хотела. Я недовольна тем, как играла в полуфинале. Хотела сыграть с Путинцевой так же, как в стартовых матчах на турнире в Петербурге. Из-за того, что не вышла в финал, чувствую себя не очень хорошо. Ну, а в целом впечатления от турнира прекрасные», — сказала Цибулкова журналистам.