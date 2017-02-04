Кубок Дэвиса. Максим Мирный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против команды Румынии
Белорусский теннисист Максим Мирный в
instagram-аккаунте поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка Дэвиса против сборной Румынии. 4 февраля Мирный в паре с Ярославом Шило вывели белорусов вперед.
«Мы одержали эту важную победу! Мы повели 2:1. Спасибо всем за невероятную поддержку! Но это еще не все…
Соберемся же завтра все снова и поддержим свою команду. Вместе мы сила», — написал Мирный.
5 февраля, 11.00
Илья Ивашко — Мариус Копил
Егор Герасимов — Адриан Унгур
Место проведения: г. Минск, Дворец тенниса,
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