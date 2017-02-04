Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28664271/
4 февраля 2017, 20:29 | Теннис | «Прессбол»

Кубок Дэвиса. Максим Мирный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против команды Румынии

Белорусский теннисист Максим Мирный в instagram-аккаунте поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка Дэвиса против сборной Румынии. 4 февраля Мирный в паре с Ярославом Шило вывели белорусов вперед.

«Мы одержали эту важную победу! Мы повели 2:1. Спасибо всем за невероятную поддержку! Но это еще не все…

Соберемся же завтра все снова и поддержим свою команду. Вместе мы сила», — написал Мирный.

5 февраля, 11.00

Илья Ивашко — Мариус Копил

Егор Герасимов — Адриан Унгур

Место проведения: г. Минск, Дворец тенниса, пр-т Победителей, 63, крытый корт № 2. Вход свободный.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Белорус Егор Герасимов сравнял счет в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Румынии

Белорус Егор Герасимов сравнял счет в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Румынии

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого игрового дня матча I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии счет равный — 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.
Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ