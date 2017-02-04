Роджер Федерер: В прошлом году я принял очень верные решения

«В прошлом году я принял очень верные решения, и теперь это подтвердилось. В самом начале года я воплотил мечту в реальность. Честно говоря, я не мог даже предположить, что мне удастся выиграть этот турнир, да мне до сих пор не верится, что я одержал победу в Мельбурне. На этот раз ощущения совсем другие по сравнению с моими предыдущими успехами на «мэйджорах». Ведь я восстановился после травмы и смог вернуться, когда многие уже списали меня со счетов. Так что эта победа уникальна.

Болельщики и специалисты нередко обращали внимание на мою технику, скорость и виртуозность ударов, забывая о психологической устойчивости. Если я побеждаю, то это всегда кажется легко.

Так было со мной и в детстве. Если я проигрывал, мне всегда говорили, что я не старался, хотя я и прикладывал максимум усилий для победы. Если я не кричу, не ворчу и делаю расстроенное лицо после каждого удара, это ещё не значит, что я не стараюсь. Просто у меня такая манера игры. Уж простите, — приводит слова Федерера Time.