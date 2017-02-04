Наталья Вихлянцева: Папа работал с тем же тренером, что и Слуцкий

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Главная сенсация St Petersburg Ladies Trophy 19-летняя Наталья Вихлянцева из Волгограда впервые в карьере дошла до полуфинала турнира WTA. Теннисистка рассказала корреспондентам «СЭ» о вызове в сборную от Анастасии Мыскиной, знакомстве с Еленой Исинбаевой и призналась в любви к «Что? Где? Когда?».

ШУБА, КАК У ВИНУС? МНЕ РАНО ТАКОЕ НОСИТЬ.

— Вчера я чувствовала небольшое недомогание — призналась Вихлянцева. — К матчу против такой сильной соперницы, как Младенович нужно подходить в полной готовности. Нельзя так относиться к здоровью. Рада, что мне удалась выиграть первый сет, а потом самочувствие подвело. Надеюсь, впереди у меня еще много матчей против этой соперницы. У Младенович были хорошие игры на петербургском турнире: она победила Винус Уильямс, Роберту Винчи — обеих в двух сетах. Мне же удалось взять у нее сет. Надеюсь, в следующий раз выиграю.

— Из-за чего вам потребовалась помощь врача на корте?

— Мне стало плохо. Когда речь идет о вирусе, понятно, что за 5 минут не выздороветь. Надо планомерно лечиться. Что касается St Petersburg Ladies Trophy, то выступление на нем много для меня значит: вышла в полуфинал, прошла сильных соперниц из топ-50. Буду стараться играть на этом уровне и побеждать.

— По ходу матча против Младенович казалось, что силы на то, чтобы вырвать победу у вас все-таки найдутся. Чего не хватило?

— Может быть, мне помешало то, что не удалось сыграть против Симоны Халеп. Она получила травму перед нашим матчем. Я настраивалась и тренировалась, а в итоге получилось два дня паузы. В будущем надо как-то по-другому готовиться в подобных ситуациях.

— Вы уже общались с Анастасией Мыскиной после вызова в сборную?

— Познакомились с ней уже в Петербурге. Раньше я смотрела ее матчи — «Ролан Гаррос» и другие победы, — а лично пообщалась только сейчас. Она рассказала о графике тренировок, сборов.

— Винус Уильямс увезет из Петербурга шубу. Что купите себе вы?

— Пока не задумывалась о шопинге. Может быть и устрою его себе после турнира. А шуба… мне только 19 лет. Винус роскошно выглядела в шубе, но мне рановато такое носить. Ограничусь другими подарками. Ближе ко дню рождения куплю что-то ценное для себя.

СОВЕТЫ ОТ ЛЕБЕДЕВОЙ И ТРОФИМОВА ПОМОГАЮТ.

— После каждого матча на St Petersburg Ladies Trophy вы общались с журналистами. Не устали от внимания?

— Не устала. Рада тому, что ко мне такой интерес. Мне кажется, любой теннисист хочет, чтобы к нему проявляли больше внимания. Наслаждаюсь этим.

— Осенью вы дошли до финала Neva Cup в Петербурге, сейчас — полуфинал St Petersburg Ladies Trophy. Выходит, Петербург для вас счастливый город?

— В Петербурге я действительно одерживала удивительные победы. Не знаю, из-за чего, но этот город действительно приносит мне удачу. Здесь играется хорошо.

— У вас была какая-то культурная программа, или только игры и тренировки?

— Брат с папой ходили в Эрмитаж, ездили в музей Фаберже. А сама я ходила на экскурсии еще ребенком, когда приезжала в Петербург к родственникам.

— Вы говорили, что Анастасия Мыскина, звонившая вам по поводу вызова в сборную, взяла ваш номер у вашего папы. Действительно так и было?

— На самом деле мы разговаривали с Анастасией по телефону раньше, но у меня поменялся номер. Поэтому в этот раз она связалась со мной через папу.

— Не было мысли, что этот звонок — розыгрыш?

— Действительно, вызов в сборную стал сюрпризом. Еще раз уточняла точно этот или нет. Думала: «Может, я буду запасной?». А потом уже появилась новость о том, что я буду представлять Россию на Кубке Федерации.

— Уже знаете, в каком разряде будете играть? В паре или в одиночном?

— Пока что никто не знает. Все зависит от уровня подготовки. У нас будет неделя, Мыскина посмотрит на нас и сделает выводы. Скорее всего, сыграю в одиночном разряде.

— В декабре вы сдавали на права, и с первого раза не получилось…

— Да, с первого раза сдала только теорию. Когда пришло время выполнять упражнения, пошел сильный снег. Все сделала, скатилась с эстакады, ни разу не заглохла, но когда вышла из машины, мне сказали, что не сдала — опоздала на 20 секунд. По новым правилам надо выполнить все упражнения за 2 минуты. Но во второй раз я была к этому готова и сдала успешно.

— Уже есть на чем ездить?

— Пока еще нет. Я еще не была дома, ничего не брала. Думаю, после возвращения сразу куплю машину.

— Вы очень любите «Что? Где? Когда?». Сами сыграть не пробовали?

— У меня младший брат играет. Он даже участвовал в городских играх в команде гимназии. Заняли четвертое место. Сама я не пробовала. Когда училась в школе, чаще ходила на поэтические конкурсы, в каких-то сценках участвовала.

— Видели передачу, в которой играли футболисты сборной России во главе с Леонидом Слуцким?

— Видела. У ребят немного другая логика, не такая как у профессиональных игроков в «Что? Где? Когда?», но ответы на вопросы они находили. Я тоже бы с удовольствием сыграла.

— С земляком Леонидом Слуцким вы случайно не знакомы?

— Я нет, а папа — отчасти знаком. Он в детстве занимался футболом, и детский тренер Слуцкого работал с отцом. Мы до сих пор иногда видимся и общаемся с ним.

— Кого еще из волгоградских спортивных знаменитостей знаете?

— С Еленой Исинбаевой и Татьяной Лебедевой знакома лично. Папа в детстве занимался еще и легкой атлетикой — прыжками с шестом. Он тренировался у Евгения Васильевича Трофимова. У меня до сих пор фитнес-тренировки в легкоатлетическом манеже проходят — вижу Трофимова регулярно.

— Может быть, он вам какие-то советы дает?

— Татьяна Лебедева иногда кое-что советует. Евгений Васильевич тоже. Перевожу это на себя, и действительно помогает.

— Вы до сих пор учитесь в Университете. Преподаватели еще не требуют автографов Серены Уильямс в обмен на зачет?

— Пока еще нет! Возможно, вы подали им идею (смеется). Я учусь в физкультурной академии на очном отделении, но планирую поступить на заочное — на дизайнера или архитектора. Эти специальности мне близки.