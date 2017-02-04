Путинцева обыграла пятую ракетку мира и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге
Представительница Казахстана Юлия Путинцева стала финалисткой теннисного турнира в
Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
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Путинцева в субботнем полуфинале переиграла вторую ракетку турнира Доминику Цибулкову из Словакии — 3:6, 6:4, 6:4. На корте соперницы провели 2 часа 20 минут.
В финале Путинцева встретится с француженкой Кристиной Младенович, которая ранее нанесла поражение россиянке Наталье Вихлянцевой.
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