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4 февраля 2017, 19:23 | Теннис | Sports.kz

Путинцева обыграла пятую ракетку мира и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Представительница Казахстана Юлия Путинцева стала финалисткой теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Представительница Казахстана Юлия <span class=error>Путинцева</span> стала <span class=error>финалисткой</span> теннисного турнира в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. Увеличить
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Путинцева в субботнем полуфинале переиграла вторую ракетку турнира Доминику Цибулкову из Словакии — 3:6, 6:4, 6:4. На корте соперницы провели 2 часа 20 минут.

В финале Путинцева встретится с француженкой Кристиной Младенович, которая ранее нанесла поражение россиянке Наталье Вихлянцевой.

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