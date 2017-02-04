«Кубок Дэвиса». Бемельманс и Де Лооре вывели сборную Бельгии вперёд
Дуэт в составе Рубена Бемельманса и Йориса Де Лооре в пяти сетах обыграл Александра Зверева и Мишу Зверева со счётом 6/3, 7/6 (4), 4/6, 4/6, 6/3 и принёс второе очко в копилку сборной Бельгии в матче первого круга Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
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Встреча длилась 3 часа 13 минут. За это время Бемельманс и Де Лооре сделали пять эйсов, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три
Таким образом, счёт в матче между сборными Бельгии и Германии стал 2:1.
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