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https://sport.mail.ru/news/tennis/28663800/
4 февраля 2017, 18:57 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Бемельманс и Де Лооре вывели сборную Бельгии вперёд

Дуэт в составе Рубена Бемельманса и Йориса Де Лооре в пяти сетах обыграл Александра Зверева и Мишу Зверева со счётом 6/3, 7/6 (4), 4/6, 4/6, 6/3 и принёс второе очко в копилку сборной Бельгии в матче первого круга Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

Дуэт в составе Рубена Бемельманса и <span class=error>Йориса</span> Де <span class=error>Лооре</span> в пяти сетах обыграл Александра <span class=error>Зверева</span> и Мишу <span class=error>Зверева</span> со счётом 6/3 7/6 (4) 4/6 4/6 6/3 и принёс второе очко в копилку сборной Бельгии в матче первого круга Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span>. Увеличить
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Встреча длилась 3 часа 13 минут. За это время Бемельманс и Де Лооре сделали пять эйсов, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники 12 раз подали навылет, допустили десять двойных ошибок и сделали три брейка.

Таким образом, счёт в матче между сборными Бельгии и Германии стал 2:1.
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