«Кубок Дэвиса». Бемельманс и Де Лооре вывели сборную Бельгии вперёд

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Встреча длилась 3 часа 13 минут. За это время Бемельманс и Де Лооре сделали пять эйсов, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники 12 раз подали навылет, допустили десять двойных ошибок и сделали три брейка.

Таким образом, счёт в матче между сборными Бельгии и Германии стал 2:1.