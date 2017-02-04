Теннисистка Вихлянцева заявила, что заболела перед матчем с Младенович

Младенович в субботу в полуфинале нанесла поражение Вихлянцевой — 4:6, 6:2, 6:2. На корте соперницы провели 2 часа 10 минут.

«Вчера я почувствовала, что заболела. К матчу с такой сильной соперницей нужно подходить во всей готовности. Я довольна, что удалось выиграть первый сет. Потом стало похуже, самочувствие подвело. Но будет еще много матчей, в том числе против Кристины Младенович. Надеюсь, в следующий раз выиграю», — сказала Вихлянецва журналистам.

«Возможно, два дня без игры повлияли, по-новому нужно было входить в турнир. Меня поддерживало много людей. Для меня это впервые. Немного обидно, что не удалось оправдать их надежды», — отметила она.

По ходу встречи для оказания помощи Вихлянцевой на корт был приглашен врач. «Я плохо себя чувствовала, думала, что мне помогут. Когда вирус, за пять минут не помогут. Нужно лечиться планомерно», — сообщила россиянка.