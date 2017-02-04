Теннисистка Вихлянцева заявила, что заболела перед матчем с Младенович
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что приболела перед игрой с француженкой Кристиной Младенович на турнире WTA в Санкт-Петербурге, и это помешало ей одержать победу.
Младенович в субботу в полуфинале нанесла поражение Вихлянцевой — 4:6, 6:2, 6:2. На корте соперницы провели 2 часа 10 минут.
«Вчера я почувствовала, что заболела. К матчу с такой сильной соперницей нужно подходить во всей готовности. Я довольна, что удалось выиграть первый сет. Потом стало похуже, самочувствие подвело. Но будет еще много матчей, в том числе против Кристины Младенович. Надеюсь, в следующий раз выиграю», — сказала Вихлянецва журналистам.
«Возможно, два дня без игры повлияли,
По ходу встречи для оказания помощи Вихлянцевой на корт был приглашен врач. «Я плохо себя чувствовала, думала, что мне помогут. Когда вирус, за пять минут не помогут. Нужно лечиться планомерно», — сообщила россиянка.
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