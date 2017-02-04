Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28663158/
4 февраля 2017, 17:32 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецов сыграет с Клижаном в первом круге турнира в Софии

Состоялась жеребьёвка турнира серии ATP 250 в Софии.

Посев на этих соревнованиях возглавил австриец Доминик Тим. Второй номер посева получил бельгиец Давид Гоффен, третьим стал болгарин Григор Димитров, а четвёртым — испанец Роберто Баутиста-Агут. Первые четыре сеяных пропускают стартовый раунд.

Из россиян на турнире выступят Андрей Кузнецов и Михаил Южный. Кузнецов в первом круге сыграет с восьмой ракеткой турнира, словаком Мартином Клижаном, а соперник Южного определится после завершения квалификации.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России