Кузнецов сыграет с Клижаном в первом круге турнира в Софии
Состоялась жеребьёвка турнира серии ATP 250 в Софии.
Посев на этих соревнованиях возглавил австриец Доминик Тим. Второй номер посева получил бельгиец Давид Гоффен, третьим стал болгарин Григор Димитров, а четвёртым — испанец Роберто
Из россиян на турнире выступят Андрей Кузнецов и Михаил Южный. Кузнецов в первом круге сыграет с восьмой ракеткой турнира, словаком Мартином Клижаном, а соперник Южного определится после завершения квалификации.
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