Кузнецов сыграет с Клижаном в первом круге турнира в Софии

Посев на этих соревнованиях возглавил австриец Доминик Тим. Второй номер посева получил бельгиец Давид Гоффен, третьим стал болгарин Григор Димитров, а четвёртым — испанец Роберто Баутиста-Агут. Первые четыре сеяных пропускают стартовый раунд.



Из россиян на турнире выступят Андрей Кузнецов и Михаил Южный. Кузнецов в первом круге сыграет с восьмой ракеткой турнира, словаком Мартином Клижаном, а соперник Южного определится после завершения квалификации.