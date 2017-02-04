Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с командой Румынии
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси вышла вперед в матче I группы
Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Румынии — 2:1, передает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в парной встрече на корте минского Дворца тенниса белорусский дуэт Максим Мирный / Ярослав Шило победил румынский тандем Хория Текау / Мариус Копил — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Этот матч был примечателен противостоянием самых известных теннисистов обеих команд — Мирного и Текау, которые ранее были партнерами на крупнейших соревнованиях. Вместе Максим Мирный и Хория Текау выиграли три престижных турнира под эгидой Ассоциации
В первый игровой день Илья Ивашко (175-й номер мирового рейтинга) уступил румыну Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а затем Егор Герасимов (341) сумел обыграть лидера румынской команды Мариуса Копила (129) — 6:3, 6:4, 6:4.
Закончится матч 5 февраля двумя одиночными играми: Илья Ивашко — Мариус Копил, Егор Герасимов — Адриан Унгур. Капитаны команды Владимир Волчков и Андрей Павел могут произвести замены. Победитель матча Беларусь — Румыния в следующем раунде в сентябре встретится с теннисистами Австрии.
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