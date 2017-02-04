Хачанов сыграет с Пэром, а Медведев встретится с Камке на турнире в Монпелье

Лидер посева хорват Марин Чилич начнёт соревнования матчем второго круга, где сыграет либо с немцем Дастином Брауном, либо с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.



Россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится с французом Бенуа Пэром, а первым соперником Даниила Медведева станет немец Тобиас Камке.