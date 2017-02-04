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https://sport.mail.ru/news/tennis/28662395/
4 февраля 2017, 15:15 | Теннис | Чемпионат.com

Хачанов сыграет с Пэром, а Медведев встретится с Камке на турнире в Монпелье

В Монпелье состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде в зале с 6 по 12 февраля.

Лидер посева хорват Марин Чилич начнёт соревнования матчем второго круга, где сыграет либо с немцем Дастином Брауном, либо с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.

Россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится с французом Бенуа Пэром, а первым соперником Даниила Медведева станет немец Тобиас Камке.
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