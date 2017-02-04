Свитолина вышла в финал турнира в Тайбэе, где сыграет с Пэн Шуай
Украинка Элина Свитолина (1) в полуфинале турнира в Тайбэе взяла верх над Мэнди Минеллой из Люксембурга со счётом 6:3, 6:2.
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22-летняя уроженка Одессы, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4
Свитолина поспорит за пятый титул в карьере с китаянкой Пэн Шуай.
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