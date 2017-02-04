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4 февраля 2017, 14:46 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина вышла в финал турнира в Тайбэе, где сыграет с Пэн Шуай

Украинка Элина Свитолина (1) в полуфинале турнира в Тайбэе взяла верх над Мэнди Минеллой из Люксембурга со счётом 6:3, 6:2.

Украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина (1) в полуфинале турнира в <span class=error>Тайбэе</span> взяла верх над <span class=error>Мэнди</span> <span class=error>Минеллой</span> из Люксембурга со счётом 6:3 6:2. Увеличить
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22-летняя уроженка Одессы, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Свитолина поспорит за пятый титул в карьере с китаянкой Пэн Шуай.

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