Гулбис снялся с квалификации Монпелье

Гулбис не играл в официальных матчах с конца июля прошлого года, когда уступил американцу Радживу Раму в первом круге «Мастерса» в Торонто со счётом 4:6, 2:6. При этом Эрнест активно готовится к возвращению и тренируется с бывшим наставником Энди Роддика, Ларри Стефанки. В данный момент Гулбис занимает 153-ю строчку рейтинг-листа, но, отсутствуя из-за травмы больше полугода, может воспользоваться защищённым рейтингом.