Гулбис снялся с квалификации Монпелье
Латвиец Эрнест Гулбис отказался от выступления в квалификации турнира серии ATP 250 в Монпелье, поскольку ещё не до конца восстановился после травм левой руки и запястья, сообщает Tennis World USA.
Гулбис не играл в официальных матчах с конца июля прошлого года, когда уступил американцу Радживу Раму в первом круге «Мастерса» в Торонто со счётом 4:6, 2:6. При этом Эрнест активно готовится к возвращению и тренируется с бывшим наставником Энди Роддика, Ларри Стефанки. В данный момент Гулбис занимает 153-ю строчку
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