Пэн Шуай победила Шафаржову и стала первой финалисткой турнира в Тайбэе
Китаянка Пэн Шуай в полуфинале турнира в Тайбэе уверенно переиграла чешку Люси Шафаржову (WC) со счётом 6:4, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 21 минуту. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 71-е место в рейтинге WТА, сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, отыграла восемь
За второй титул в карьере Шуай поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (1), либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга.
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