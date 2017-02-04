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https://sport.mail.ru/news/tennis/28661349/
4 февраля 2017, 12:47 | Теннис | Чемпионат.com

Пэн Шуай победила Шафаржову и стала первой финалисткой турнира в Тайбэе

Китаянка Пэн Шуай в полуфинале турнира в Тайбэе уверенно переиграла чешку Люси Шафаржову (WC) со счётом 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 71-е место в рейтинге WТА, сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, отыграла восемь брейк-пойнтов из девяти и совершила четыре брейка.

За второй титул в карьере Шуай поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (1), либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга.
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