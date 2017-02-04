Пэн Шуай победила Шафаржову и стала первой финалисткой турнира в Тайбэе

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 71-е место в рейтинге WТА, сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, отыграла восемь брейк-пойнтов из девяти и совершила четыре брейка.



За второй титул в карьере Шуай поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (1), либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

