Команда Кирьоса опровергла слухи о его возможных выступлениях в баскетболе

Клуб отправил Нику приглашение, но, согласно заявлению менеджмента теннисиста, никаких контактов с ними или с самим Кирьосом у «Королей» не было.



«Мы просим клуб уважать Ника и не распространять подобную информацию через СМИ. Очевидно, что пиар-менеджмент клуба решил использовать популярность Кирьоса, чтобы отрекламировать себя и своего тренера», — говорится в заявлении команды Кирьоса, которое цитирует Tennis World USA.



При этом известно, что Ник любит поиграть в баскетбол, но исключительно на любительском уровне и со своими друзьями.