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https://sport.mail.ru/news/tennis/28661257/
4 февраля 2017, 12:45 | Теннис | Чемпионат.com

Команда Кирьоса опровергла слухи о его возможных выступлениях в баскетболе

Команда австралийца Ника Кирьоса опровергла слухи о его присоединении к баскетбольной команде «Короли Сиднея».

Клуб отправил Нику приглашение, но, согласно заявлению менеджмента теннисиста, никаких контактов с ними или с самим Кирьосом у «Королей» не было.

«Мы просим клуб уважать Ника и не распространять подобную информацию через СМИ. Очевидно, что пиар-менеджмент клуба решил использовать популярность Кирьоса, чтобы отрекламировать себя и своего тренера», — говорится в заявлении команды Кирьоса, которое цитирует Tennis World USA.

При этом известно, что Ник любит поиграть в баскетбол, но исключительно на любительском уровне и со своими друзьями.
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