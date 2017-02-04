Команда Кирьоса опровергла слухи о его возможных выступлениях в баскетболе
Команда австралийца Ника Кирьоса опровергла слухи о его присоединении к баскетбольной команде «Короли Сиднея».
Клуб отправил Нику приглашение, но, согласно заявлению менеджмента теннисиста, никаких контактов с ними или с самим Кирьосом у «Королей» не было.
«Мы просим клуб уважать Ника и не распространять подобную информацию через СМИ. Очевидно, что
При этом известно, что Ник любит поиграть в баскетбол, но исключительно на любительском уровне и со своими друзьями.
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