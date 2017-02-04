Сборная Франции победила команду Японии в парах и вышла в ¼ финала Кубка Дэвиса

Парная встреча, состоявшаяся в субботу в Токио, завершилась победой французов в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 46 минут.

Ранее первый номер команды Франции Ришар Гаске оказался сильнее японца Таро Даниэля, а француз Жиль Симон обыграл Йосихито Нисиоку. Таким образом, счет в матче стал 3−0 в пользу французов, которые вышли в четвертьфинал турнира.

В четвертьфинальном матче сборная Франции сыграет с победителем противостояния между командами Канады и Великобритании.