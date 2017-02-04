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https://sport.mail.ru/news/tennis/28661173/
4 февраля 2017, 12:44 | Теннис | Р-Спорт

Сборная Франции победила команду Японии в парах и вышла в ¼ финала Кубка Дэвиса

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю обыграли японцев Юити Сугиту и Ясутаку Утияму в парной встрече и принесли своей команде победу в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса.

Парная встреча, состоявшаяся в субботу в Токио, завершилась победой французов в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 46 минут.

Ранее первый номер команды Франции Ришар Гаске оказался сильнее японца Таро Даниэля, а француз Жиль Симон обыграл Йосихито Нисиоку. Таким образом, счет в матче стал 3−0 в пользу французов, которые вышли в четвертьфинал турнира.

В четвертьфинальном матче сборная Франции сыграет с победителем противостояния между командами Канады и Великобритании.
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