Американский теннисист заплатил 27 тысяч долларов за право играть за Багамы в КД

Для этого ему пришлось заплатить теннисной ассоциации США (USTA) 27 тысяч долларов в качестве компенсации средств, вложенных в его развитие. Учитывая, что Ньюман не входит даже в первую тысячу теннисистов мира и заработал на корте чуть больше тысячи долларов, для него это серьёзная сумма. Сам Ньюман тем не менее очень рад произошедшему.



«Мне пришлось пожертвовать многим, чтобы играть за Багамы, но это действительно отличная возможность и для меня, и для моего брата. USTA много сделала для меня, но чтобы играть за сборную США в Кубке Дэвиса, нужно входить в топ-20, а я понимаю, что этого никогда не произойдёт. Я всегда держал в уме, что могу выступать за Багамы, поэтому, получив такое предложение, принял его.



Играть в Кубке Дэвиса — одна из главных привилегий в теннисе. Я всю жизнь мечтал быть профессиональным теннисистом, и моя мечта сбылась», — сказал Ньюман в интервью Майами Геральд.