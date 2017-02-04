Сборная Франции стала четвертьфиналистом Кубка Дэвиса

На стадии 1/8 финала французы обыграли команду Японии. Третье очко, которое обеспечило французам путёвку в четвертьфинал, заработали Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер в парном матче. Они в трёх сетах обыграли Юити Сугиту и Ясутаку Утияму — 6:3, 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 46 минут. На счету Маю и Эрбера семь эйсов, 26 виннеров, семь двойных и 33 невынужденных ошибки, а также четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.



Счёт в противостоянии Япония — Франция стал 0−3.