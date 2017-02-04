Сборная Франции стала четвертьфиналистом Кубка Дэвиса
Сборная Франции пробилась в ¼ финала Мировой группы Кубка Дэвиса.
На стадии 1/8 финала французы обыграли команду Японии. Третье очко, которое обеспечило французам путёвку в четвертьфинал, заработали Николя Маю и
Поединок продолжался 1 час 46 минут. На счету Маю и Эрбера семь эйсов, 26 виннеров, семь двойных и 33 невынужденных ошибки, а также четыре реализованных
Счёт в противостоянии Япония — Франция стал 0−3.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter