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4 февраля 2017, 10:37 | Теннис | Чемпионат.com

Австралия добыла 3-е очко в матче Кубка Дэвиса с Чехией и вышла в четвертьфинал

Сборная Австралии пробилась в ¼ финала Мировой группы Кубка Дэвиса.

На стадии 1/8 финала австралийцы уверенно обыграли команду Чехии — 3−0.
Третье очко Австралия добыла в парном матче, где Сэм Грот и Джон Пирс не оставили шансов Иржи Веселы и Яну Сатралю, победив — 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась полтора часа. На счету Грота и Пирса 11 эйсов, 34 виннера, 3 двойные и 6 невынужденных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
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