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https://sport.mail.ru/news/tennis/28659924/
4 февраля 2017, 10:36 | Теннис | Чемпионат.com

Иснер принёс США второе очко в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией

Сборная США взяла второе очко в противостоянии со Швейцарией в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса.

Во втором поединке Джон Иснер одержал волевую победу над Генри Лааксоненом — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:1).

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. На счету Иснера 28 эйсов, 20 виннеров, 70 невынужденных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Лааксонен подал навылет 7 раз, заработал 32 виннера, совершил 9 двойных и 66 невынужденных ошибок и использовал 1 брейковый шанс из 9.

Счёт в противостоянии США — Швейцария стал 2−0. Завтра командам предстоит провести парный матч.
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