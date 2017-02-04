Иснер принёс США второе очко в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией

Во втором поединке Джон Иснер одержал волевую победу над Генри Лааксоненом — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:1).



Матч продолжался 2 часа 44 минуты. На счету Иснера 28 эйсов, 20 виннеров, 70 невынужденных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Лааксонен подал навылет 7 раз, заработал 32 виннера, совершил 9 двойных и 66 невынужденных ошибок и использовал 1 брейковый шанс из 9.



Счёт в противостоянии США — Швейцария стал 2−0. Завтра командам предстоит провести парный матч.