Иснер принёс США второе очко в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией
Сборная США взяла второе очко в противостоянии со Швейцарией в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса.
Во втором поединке Джон Иснер одержал волевую победу над Генри Лааксоненом — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:1).
Матч продолжался 2 часа 44 минуты. На счету Иснера 28 эйсов, 20 виннеров, 70 невынужденных ошибок и 4 реализованных
Счёт в противостоянии США — Швейцария стал 2−0. Завтра командам предстоит провести парный матч.
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