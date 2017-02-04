Даниил Медведев: Был готов бороться, пока не упаду
Российский теннисист, который не смог доиграть свой первый поединок в Кубке Дэвиса
из-за судорог, сводивших все тело, рассказал о проблемах со здоровьем и о приятных эмоциях, вызванных дебютом в национальной команде.
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Видимо, что-то случилось...
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На протяжении полутора сетов 20-летний москвич, тренирующийся во Франции, владел преимуществом в поединке со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, показывавшим не лучший свой теннис, но по ходу матча у него возникли проблемы с дыханием и, как следствие, судороги, не позволившие ему завершить встречу.
— При счете 2:0 в мою пользу во втором сете у нас был долгий гейм на моей подаче, и я впервые почувствовал, что мне сложно дышать. В зале душно, не хватает воздуха, и я никак не мог сделать глубокий вдох. Мышцам стало не хватать кислорода, и в результате в концовке второго и в начале третьего сета у меня начались судороги, — сказал Медведев.
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— Такого, как сегодня, никогда. Может быть,
— Знаете, чем это объяснить?
— Не представляю, если честно. Готовился к матчу, как обычно. Да, на арене не достаточно воздуха, но все же играют
— Капитан предположил, что вы перегорели, болея за Карена Хачанова. Действительно так переживали за товарища?
— Переживал, конечно. Но не думаю, что это стало причиной. Хотя не знаю. Может быть.
— Учитывая то, что вы не доиграли сегодняшний матч, чувствуете в себе силы и уверенность выйти на корт в воскресенье?
— Пока не могу сказать. Надо будет посмотреть, как буду чувствовать себя завтра. Буду работать с массажистами и физиотерапевтами. Не знаю, как чувствуют себя другие ребята, но раз со мной такое случилось, возможно, стоит дать шанс другим.
— Вам понравилась публика в Нише?
— Знаете, несмотря на то, что публика была против меня, мне нравилось играть в такой атмосфере. Я пытался обернуть все в свою пользу. Когда публика активно болела за Новака, я тоже чувствовал эту поддержку.
— Это ваш дебютный матч за сборную. Какие ощущения он у вас вызвал?
— Ощущения, которых я никогда не испытывал. Было нечто подобное, когда я играл по юниорам, но это
— Джокович вроде бы был недоволен своей игрой.
— Может быть, у него не все получалось. Я не знаю, играл с ним первый раз. Наверное, он не играл в свой лучший теннис. У него сейчас не лучший период.
— Шамиль Анвярович действительно заставил вас сняться с матча?
— Я думал в
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