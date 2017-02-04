Даниил Медведев: Был готов бороться, пока не упаду

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На протяжении полутора сетов 20-летний москвич, тренирующийся во Франции, владел преимуществом в поединке со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, показывавшим не лучший свой теннис, но по ходу матча у него возникли проблемы с дыханием и, как следствие, судороги, не позволившие ему завершить встречу.

— При счете 2:0 в мою пользу во втором сете у нас был долгий гейм на моей подаче, и я впервые почувствовал, что мне сложно дышать. В зале душно, не хватает воздуха, и я никак не мог сделать глубокий вдох. Мышцам стало не хватать кислорода, и в результате в концовке второго и в начале третьего сета у меня начались судороги, — сказал Медведев.

— Когда-нибудь испытывали что-то подобное?

— Такого, как сегодня, никогда. Может быть, два-три раза в жизни было нечто подобное, но чтобы сводило все тело — нет. Бывало, что в конце тяжелого трехсетового матча сводило ноги, но чтобы сводило все тело до такой степени, что я не мог продолжать играть, никогда.

— Знаете, чем это объяснить?

— Не представляю, если честно. Готовился к матчу, как обычно. Да, на арене не достаточно воздуха, но все же играют как-то.

— Капитан предположил, что вы перегорели, болея за Карена Хачанова. Действительно так переживали за товарища?

— Переживал, конечно. Но не думаю, что это стало причиной. Хотя не знаю. Может быть.

— Учитывая то, что вы не доиграли сегодняшний матч, чувствуете в себе силы и уверенность выйти на корт в воскресенье?

— Пока не могу сказать. Надо будет посмотреть, как буду чувствовать себя завтра. Буду работать с массажистами и физиотерапевтами. Не знаю, как чувствуют себя другие ребята, но раз со мной такое случилось, возможно, стоит дать шанс другим.

— Вам понравилась публика в Нише?

— Знаете, несмотря на то, что публика была против меня, мне нравилось играть в такой атмосфере. Я пытался обернуть все в свою пользу. Когда публика активно болела за Новака, я тоже чувствовал эту поддержку.

— Это ваш дебютный матч за сборную. Какие ощущения он у вас вызвал?

— Ощущения, которых я никогда не испытывал. Было нечто подобное, когда я играл по юниорам, но это все-таки совсем другой уровень. Мне кажется, я еще никогда не играл при таком скоплении публики. Хоть они и болели за моего соперника, я старался тоже зарядиться от зрителей энергией. Ощущал только положительные эмоции. И, конечно, всегда готов играть за сборную.

— Джокович вроде бы был недоволен своей игрой.

— Может быть, у него не все получалось. Я не знаю, играл с ним первый раз. Наверное, он не играл в свой лучший теннис. У него сейчас не лучший период.

— Шамиль Анвярович действительно заставил вас сняться с матча?