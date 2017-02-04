Несостоявшийся триумф Медведева

Новак Джокович — единственный представитель Top-10, кто на этой неделе играет за свою национальную команду. Вавринка с Федерером не помогают Швейцарии, Энди Маррэй — Великобритании, и Рафаэль Надаль с Милошем Раоничем в последний момент отказались играть за Испанию и Канаду. А Джокович приехал в Ниш, здорово усилив сборную Сербии и порадовав своих болельщиков и даже партнеров по команде. Виктор Троицки, например, на пресс-конференции публично выразил коллеге благодарность за то, что тот решил сыграть.

Впрочем, первый круг Кубка Дэвиса вторая на данный момент ракетка мира два последних сезона не пропускал. Другое дело, что тогда встречи проводились в марте, а не сразу после Открытого чемпионата Австралии, где серб наверняка планировал бороться за титул, а потому изначально просил национальную команду на него не рассчитывать. Но турнир закончился для Джоковича раньше, чем ожидалось, и он был включен в состав сербской команды.

После того, как в первом матче пятницы Виктор Троицки за четыре с половиной часа сломил сопротивление Карена Хачанова, хозяева, должно быть, уже считали, что у них в кармане два очка. Должен же был лидер их команды расправиться с российским дебютантом, проводившим свой первый матч за национальную команду. Тем более, что Новак и Даниил неплохо изучили друг друга во время совместных тренировок в Монте-Карло на прошлой неделе.

Но начало получилось обескураживающим. Медведев сходу взял подачу суперзвездного соперника. Правда, тут же проиграл свою. Подобное повторилось еще раз. А потом россиянин, сделав еще один брейк, смог его подтвердить и повел 4:2. Правда, после третьего гейма Джокович брал медицинский тайм-аут — ему массировали правое плечо. Какое-то время казалось, что он не может полноценно подавать и бить справа, но к середине сета он уже никак не показывал, что испытывает дискомфорт, а преимущество Медведева все равно росло. При 4:3 он «под ноль» взял свою подачу, а потом и еще одну чужую, а вместе с ней и сет — 6:3.

На старте второй партии в каждом гейме завязывалась борьба с несколькими «ровно». Джокович много ошибался. Но Медведев старался добывать очки и собственными активными действиями. Как результат — он повел 3:0. Вскоре серб сделал обратный брейк и со счета 1:3 отдал сопернику лишь один гейм. Позже сам Джокович назвал концовку второй партии ключевым моментом матча. То, как он отыгрался, придало ему уверенности в себе.

А у россиянина именно в этот момент начались проблемы с мышцами — было видно, что сводит ногу и левую руку. Бороться дебютант, впрочем, не бросил. «И не бросил бы, пока не упал», — заверил уже после матча Даниил.

Медведев всухую выиграл первый гейм третьего сета, поставив в нем точку эйсом, а потом мог брать чужую, но на брейк-пойнте неточно пробил по линии. Больше шансов Джокович ему не давал. А проблемы со здоровьем только усиливались. Он не мог бегать за мячами, да и вообще с трудом перемещался. Не мог полноценно подавать. А в какой-то момент, готовясь к подаче, упал на корт. Стало понятно, что ничем хорошим это не закончится. Серб выиграл семь геймов подряд, после чего россиянин все же отказался от продолжения борьбы.

— Медведев перегорел еще во время первого матча, болея за Хачанова, — рассказал капитан сборной России Шамиль Тарпищев. — У него пошли нехарактерные судороги, которые были связаны не с одной рукой или одной ногой, а со всем организмом в целом. Это показатель того, что нервная система не выдержала. Я думаю, что ничего страшного нет, но, естественно, ему надо восстановиться. Поэтому я не видел смысла продолжать игру. Здоровье все-таки важнее. Наверное, мы приняли правильное решение.

— Получается, это вы заставили его остановиться? Даниил был готов продолжать матч.

— Я ему несколько раз говорил: не держись за счет, тебе нужно время восстановиться. Но молодые же — максималисты. Хотелось побыстрее. По логике, нужно было отдавать второй сет, чтобы восстановиться к третьему. Богатый опыт мне подсказал, что если он не остановится, то он себе что-нибудь порвет. Поэтому пришлось заставить его сняться.

— Учитывая качество игры Джоковича, у Медведева были шансы на победу, если бы не проблемы со здоровьем?

— Джокович не показывал свой лучший теннис, особенно в начале. У Медведева всегда хватало времени отвечать сербу. Конечно, если бы он остался в тех же кондициях, что в начале поединка, он бы обыграл его.