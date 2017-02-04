Несостоявшийся триумф Медведева
Даниил Медведев, дебютировавший в сборной России, полтора сета переигрывал Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса, но не смог закончить встречу
из-за судорог — 6:3, 4:6, 1:6, 0:1.
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Новак Джокович — единственный представитель Top-10, кто на этой неделе играет за свою национальную команду. Вавринка с Федерером не помогают Швейцарии, Энди Маррэй — Великобритании, и Рафаэль Надаль с Милошем Раоничем в последний момент отказались играть за Испанию и Канаду. А Джокович приехал в Ниш, здорово усилив сборную Сербии и порадовав своих болельщиков и даже партнеров по команде. Виктор Троицки, например, на
Впрочем, первый круг Кубка Дэвиса вторая на данный момент ракетка мира два последних сезона не пропускал. Другое дело, что тогда встречи проводились в марте, а не сразу после Открытого чемпионата Австралии, где серб наверняка планировал бороться за титул, а потому изначально просил национальную команду на него не рассчитывать. Но турнир закончился для Джоковича раньше, чем ожидалось, и он был включен в состав сербской команды.
После того, как в первом матче пятницы Виктор Троицки за четыре с половиной часа сломил сопротивление Карена Хачанова, хозяева, должно быть, уже считали, что у них в кармане два очка. Должен же был лидер их команды расправиться с российским дебютантом, проводившим свой первый матч за национальную команду. Тем более, что Новак и Даниил неплохо изучили друг друга во время совместных тренировок в
Но начало получилось обескураживающим. Медведев сходу взял подачу суперзвездного соперника. Правда, тут же проиграл свою. Подобное повторилось еще раз. А потом россиянин, сделав еще один брейк, смог его подтвердить и повел 4:2. Правда, после третьего гейма Джокович брал медицинский
На старте второй партии в каждом гейме завязывалась борьба с несколькими «ровно». Джокович много ошибался. Но Медведев старался добывать очки и собственными активными действиями. Как результат — он повел 3:0. Вскоре серб сделал обратный брейк и со счета 1:3 отдал сопернику лишь один гейм. Позже сам Джокович назвал концовку второй партии ключевым моментом матча. То, как он отыгрался, придало ему уверенности в себе.
А у россиянина именно в этот момент начались проблемы с мышцами — было видно, что сводит ногу и левую руку. Бороться дебютант, впрочем, не бросил. «И не бросил бы, пока не упал», — заверил уже после матча Даниил.
Медведев всухую выиграл первый гейм третьего сета, поставив в нем точку эйсом, а потом мог брать чужую, но на
— Медведев перегорел еще во время первого матча, болея за Хачанова, — рассказал капитан сборной России Шамиль Тарпищев. — У него пошли нехарактерные судороги, которые были связаны не с одной рукой или одной ногой, а со всем организмом в целом. Это показатель того, что нервная система не выдержала. Я думаю, что ничего страшного нет, но, естественно, ему надо восстановиться. Поэтому я не видел смысла продолжать игру. Здоровье
— Получается, это вы заставили его остановиться? Даниил был готов продолжать матч.
— Я ему несколько раз говорил: не держись за счет, тебе нужно время восстановиться. Но молодые же — максималисты. Хотелось побыстрее. По логике, нужно было отдавать второй сет, чтобы восстановиться к третьему. Богатый опыт мне подсказал, что если он не остановится, то он себе
— Учитывая качество игры Джоковича, у Медведева были шансы на победу, если бы не проблемы со здоровьем?
— Джокович не показывал свой лучший теннис, особенно в начале. У Медведева всегда хватало времени отвечать сербу. Конечно, если бы он остался в тех же кондициях, что в начале поединка, он бы обыграл его.
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