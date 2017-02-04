Вторая ракетка мира Новак Джокович, который на протяжении полутора сетов уступал Даниилу Медведеву в рамках матча Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России, но в итоге все же принес своей команде очко после отказа соперника, похвалил российского дебютанта за отличное начало и выразил уверенность, что его ждет большое будущее.