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https://sport.mail.ru/news/tennis/28659745/
4 февраля 2017, 10:22 | Теннис | Чемпионат.com

Поспишил обыграл Эдмунда и сравнял счёт в матче КД Канада — Великобритания

Сборная Канады сравняла счёт в противостоянии первого раунда Кубка Дэвиса против команды Великобритании.

Во втором матче Вашек Поспишил в трёх сетах обыграл Кайла Эдмунда — 6:4, 6:1, 7:6 (7:3).

Поединок продолжался 2 часа 8 минут. на счету Поспишила 19 эйсов, 7 виннеров, 4 двойные и 28 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Эдмунд подал навылет 7 раз, заработал 11 виннеров, совершил 8 двойных и 39 невынужденных ошибок и упустил 3 брейк-пойнта.


Счёт в матче Канада — Великобритания стал ничейным — 1−1. Напомним, что в первом поединке Даниэль Эванс переиграл Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
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