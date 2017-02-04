Шамиль Тарпищев: Если бы не проблемы со здоровьем, Медведев бы обыграл Джоковича

— Во-первых, хочу поздравить сборную Сербию. 2:0 — хороший результат для нее, — сказал Тарпищев на пресс-конференции. — Но я не расстроен качеством игры. Молодежь у нас хорошая. Ребята проводили свои первые пятисетовые матчи. Что касается Медведева, у него это нервное. Он перегорел еще во время первого матча, болея за Хачанова. У него пошли нехарактерные судороги, которые были связаны не с одной рукой или одной ногой, а со всем организмом в целом. Это показатель того, что нервная система не выдержала. Я думаю, что ничего страшного нет, но, естественно, ему надо восстановиться. Поэтому я не видел смысла продолжать игру. Здоровье все-таки важнее. Наверное, мы приняли правильное решение.

— Учитывая качество игры Джоковича, у Медведева были шансы на победу, если бы не проблемы со здоровьем?

— Джокович не показывал свой лучший теннис, особенно в начале. У Медведева всегда хватало времени отвечать сербу. Конечно, если бы он остался в тех же кондициях, что в начале поединка, он бы обыграл его.

— Планируются ли завтра какие-то изменения в заявке на парную комбинацию?

— Обычно мы решаем подобные вопросы утром. Но я думаю, что мы сыграем именно так, как было заявлено.