Шамиль Тарпищев: Если бы не проблемы со здоровьем, Медведев бы обыграл Джоковича
Капитан сборной России Шамиль Тарпищев объяснил судороги Даниила Медведева, не позволившие ему доиграть поединок с Новаком Джоковичем, сбоем нервной системы, а также сообщил, что планирует выставить на субботний парный матч Андрея Кузнецова и Константина Кравчук.
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— Учитывая качество игры Джоковича, у Медведева были шансы на победу, если бы не проблемы со здоровьем?
— Джокович не показывал свой лучший теннис, особенно в начале. У Медведева всегда хватало времени отвечать сербу. Конечно, если бы он остался в тех же кондициях, что в начале поединка, он бы обыграл его.
— Планируются ли завтра
— Обычно мы решаем подобные вопросы утром. Но я думаю, что мы сыграем именно так, как было заявлено.
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