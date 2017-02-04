Российской теннисистке уступили дорогу
На турнире St. Petersburg Ladies Trophy определились все участницы полуфиналов. Среди них оказалось не три россиянки, как можно было надеяться, а только одна. Причем именно та, шансы которой расценивались как наименее значимые, — Наталья Вихлянцева. Ей, правда, и играть не пришлось, поскольку первая ракетка турнира Симона Халеп, которая должна была экзаменовать 19-летнюю россиянку в четвертьфинале, снялась с соревнований
из-за травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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Если кто и не расстроился в связи с отказом румынки, так это Наталья Вихлянцева: она как раз и должна была противостоять первому номеру посева в четвертьфинале.
Таким образом, 19-летняя уроженка Волгограда впервые в своей карьере добралась до полуфинала на турнире WTA, что почти наверняка позволит ей — также впервые в карьере — войти в топ-100 рейтинга (сейчас Вихлянцева является 115-й ракеткой мира). Больше того, Наталье Вихлянцевой вполне по силам замахнуться и на выход в финал.
Конечно, предстоящий матч против Младенович не будет простым. На стороне французской теннисистки, которая старше россиянки на пять лет, ощутимо больше опыта участия в важных матчах, и в предстоящем полуфинале именно она является фавориткой. Но все же не стоит забывать, что Младенович скорее парный игрок — в парном разряде она выиграла 16 турниров. А вот в ситуациях, когда приходится обходиться без компании, Кристина Младенович далеко не так опасна. Собственно, одиночных титулов в ее карьере нет.
В нижней части сетки в четвертьфиналах ситуация сложилась так, что могла привести к полностью российскому полуфиналу и, как следствие, гарантированному участию российской теннисистки в финальной встрече. Но схема не сработала сразу же, поскольку Елена Веснина в первом матче дня уступила Доминике Цибулковой (она стала единственной сеяной теннисисткой, добравшейся до полуфинала) в двух партиях.
Соперницей словацкой теннисистки в борьбе за путевку в финал станет москвичка Юлия Путинцева, бывшая россиянка, с 2012 года представляющая Казахстан. Вчера она, можно сказать, сенсационно обыграла лидера отечественного тенниса Светлану Кузнецову.
Для Кузнецовой матч против Путинцевой не задался с самого начала. Первый сет она отдала на собственных ошибках, позволив сопернице реализовать один из трех имевшихся у той
Александр Петров
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