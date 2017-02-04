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https://sport.mail.ru/news/tennis/28659419/
4 февраля 2017, 1:09 | Теннис | Газета Коммерсантъ

Российской теннисистке уступили дорогу

На турнире St. Petersburg Ladies Trophy определились все участницы полуфиналов. Среди них оказалось не три россиянки, как можно было надеяться, а только одна. Причем именно та, шансы которой расценивались как наименее значимые, — Наталья Вихлянцева. Ей, правда, и играть не пришлось, поскольку первая ракетка турнира Симона Халеп, которая должна была экзаменовать 19-летнюю россиянку в четвертьфинале, снялась с соревнований из-за травмы.

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Санкт-петербургскому турниру, так уж вышло, не слишком везет со звездами. В четверг он лишился Винус Уильямс, которая выступала с травмой и в первом же своем матче уступила Кристине Младенович. Ну, а вчера выяснилось, что и первая ракетка соревнований Симона Халеп не сможет побороться за титул. Румынская спортсменка вынуждена была сняться с турнира из-за вновь обострившейся травмы колена, которая, отметим, уже обошлась ей довольно дорого — на недавнем Australian Open Халеп выбыла в первом же круге.

Если кто и не расстроился в связи с отказом румынки, так это Наталья Вихлянцева: она как раз и должна была противостоять первому номеру посева в четвертьфинале.

Таким образом, 19-летняя уроженка Волгограда впервые в своей карьере добралась до полуфинала на турнире WTA, что почти наверняка позволит ей — также впервые в карьере — войти в топ-100 рейтинга (сейчас Вихлянцева является 115-й ракеткой мира). Больше того, Наталье Вихлянцевой вполне по силам замахнуться и на выход в финал.

Конечно, предстоящий матч против Младенович не будет простым. На стороне французской теннисистки, которая старше россиянки на пять лет, ощутимо больше опыта участия в важных матчах, и в предстоящем полуфинале именно она является фавориткой. Но все же не стоит забывать, что Младенович скорее парный игрок — в парном разряде она выиграла 16 турниров. А вот в ситуациях, когда приходится обходиться без компании, Кристина Младенович далеко не так опасна. Собственно, одиночных титулов в ее карьере нет.

В нижней части сетки в четвертьфиналах ситуация сложилась так, что могла привести к полностью российскому полуфиналу и, как следствие, гарантированному участию российской теннисистки в финальной встрече. Но схема не сработала сразу же, поскольку Елена Веснина в первом матче дня уступила Доминике Цибулковой (она стала единственной сеяной теннисисткой, добравшейся до полуфинала) в двух партиях.

Соперницей словацкой теннисистки в борьбе за путевку в финал станет москвичка Юлия Путинцева, бывшая россиянка, с 2012 года представляющая Казахстан. Вчера она, можно сказать, сенсационно обыграла лидера отечественного тенниса Светлану Кузнецову.

Для Кузнецовой матч против Путинцевой не задался с самого начала. Первый сет она отдала на собственных ошибках, позволив сопернице реализовать один из трех имевшихся у той брейк-пойнтов и не сумев ничем на это ответить. По ходу большей части второй партии Кузнецова также вынуждена была выступать в роли догоняющей, но к концу сета вроде бы поймала свою игру и вытянула его на тай-брейке. Она, в общем, обязана была оставить за собой и матч: в третьем сете Светлана Кузнецова вела 5:3. Но когда до победы оставалось всего ничего, игра у россиянки попросту пропала. В итоге Юлия Путинцева выдала рывок в четыре выигранных гейма и обеспечила себе место в полуфинале.

Александр Петров
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Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 34-е место мирового рейтинга, — 3/6, 7/6 (4), 5/7.
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