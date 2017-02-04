Российской теннисистке уступили дорогу

Санкт-петербургскому турниру, так уж вышло, не слишком везет со звездами. В четверг он лишился Винус Уильямс, которая выступала с травмой и в первом же своем матче уступила Кристине Младенович. Ну, а вчера выяснилось, что и первая ракетка соревнований Симона Халеп не сможет побороться за титул. Румынская спортсменка вынуждена была сняться с турнира из-за вновь обострившейся травмы колена, которая, отметим, уже обошлась ей довольно дорого — на недавнем Australian Open Халеп выбыла в первом же круге.



Если кто и не расстроился в связи с отказом румынки, так это Наталья Вихлянцева: она как раз и должна была противостоять первому номеру посева в четвертьфинале.

Таким образом, 19-летняя уроженка Волгограда впервые в своей карьере добралась до полуфинала на турнире WTA, что почти наверняка позволит ей — также впервые в карьере — войти в топ-100 рейтинга (сейчас Вихлянцева является 115-й ракеткой мира). Больше того, Наталье Вихлянцевой вполне по силам замахнуться и на выход в финал.