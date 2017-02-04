Джокович принёс 2-е очко Сербии в матче Кубка Дэвиса с РФ, Медведев снялся

На турнире St. Petersburg Ladies Trophy определились все участницы полуфиналов. Среди них оказалось не три россиянки, как можно было надеяться, а только одна. Причем именно та, шансы которой расценивались как наименее значимые, — Наталья Вихлянцева. Ей, правда, и играть не пришлось, поскольку первая ракетка турнира Симона Халеп, которая должна была экзаменовать 19-летнюю россиянку в четвертьфинале, снялась с соревнований из-за травмы.