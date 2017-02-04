Джокович принёс 2-е очко Сербии в матче Кубка Дэвиса с РФ, Медведев снялся
В Нише (Сербия) проходит матч первого раунда Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России.
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В начале четвёртого сета россиянин Даниил Медведев отказался от продолжения борьбы со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. К этому моменту счёт в поединке был 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 в пользу хозяина корта. По ходу поединка Медведева беспокоили судороги. Матч продолжался 2 часа 16 минут. Джокович 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 13
После первого игрового дня в противостоянии 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия — Россия счёт 2:0.
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