Немец Зверев переиграл бельгийца Де Грефа и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса

Встреча одиночного разряда между Зверевым и Де Грефом завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу немца. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.

Ранее в первой игре бельгиец Стив Дарсис переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).