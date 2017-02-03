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3 февраля 2017, 23:36 | Теннис | Р-Спорт

Немец Зверев переиграл бельгийца Де Грефа и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл бельгийца Артура де Грефа и сравнял счет в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными Германии и Бельгии.

Встреча одиночного разряда между Зверевым и Де Грефом завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу немца. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.

Ранее в первой игре бельгиец Стив Дарсис переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Счет в противостоянии после первого дня стал 1−1. В субботу матч продолжится парной встречей между Яном-Леннардом Штруффом/Мишей Зверевым и Рубеном Бемелмансом/Йорисом де Лоре.
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