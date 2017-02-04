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https://sport.mail.ru/news/tennis/28658531/
4 февраля 2017, 0:02 | Теннис | Sports.kz

Путинцева вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 34-е место мирового рейтинга, — 3/6, 7/6 (4), 5/7.

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> в четвертьфинале турнира в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> уступила представительнице Казахстана Юлии <span class=error>Путинцевой</span> занимающей 34-е место мирового рейтинга — 3/6 7/6 (4) 5/7. Увеличить
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За 2 часа 34 минуты матча Светлана сделала один эйс и шесть брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Юлия выполнила три подачи навылет, реализовала восемь брейк-пойнтов и трижды ошиблась при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

В полуфинале соревнований St. Petersburg Ladies Trophy Путинцева выступит против словачки Доминики Цибулковой.

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