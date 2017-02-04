Путинцева вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова, в четвертьфинале турнира в
Санкт-Петербурге уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 34-е место мирового рейтинга, — 3/6, 7/6 (4), 5/7.
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За 2 часа 34 минуты матча Светлана сделала один эйс и шесть брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Юлия выполнила три подачи навылет, реализовала восемь
В полуфинале соревнований St. Petersburg Ladies Trophy Путинцева выступит против словачки Доминики Цибулковой.
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