Путинцева вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

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За 2 часа 34 минуты матча Светлана сделала один эйс и шесть брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Юлия выполнила три подачи навылет, реализовала восемь брейк-пойнтов и трижды ошиблась при подаче. Прежде оппонентки не встречались.



В полуфинале соревнований St. Petersburg Ladies Trophy Путинцева выступит против словачки Доминики Цибулковой.