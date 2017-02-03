Кузнецова проиграла в ¼ финала турнира WTA в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Третья ракетка турнира Кузнецова в матче ¼ финала уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Во втором сете россиянка уступала на
Путинцева в полуфинале соревнований сыграет со второй ракеткой турнира словачкой Доминикой Цибулковой. За вторую путевку в финал поборются россиянка Наталья Вихлянцева и француженка Кристина Младенович.
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