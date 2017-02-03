Кузнецова проиграла в ¼ финала турнира WTA в Санкт-Петербурге

Третья ракетка турнира Кузнецова в матче ¼ финала уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Во втором сете россиянка уступала на тай-брейке со счетом 1:4, но смогла выиграть шесть розыгрышей подряд, в том числе четыре на подаче соперницы. В решающем сете Кузнецова проигрывала 1:3, но смогла дважды взять подачу Путинцевой и повести 5:4, однако затем сама дважды отдала свою подачу.

Путинцева в полуфинале соревнований сыграет со второй ракеткой турнира словачкой Доминикой Цибулковой. За вторую путевку в финал поборются россиянка Наталья Вихлянцева и француженка Кристина Младенович.