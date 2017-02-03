Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28658124/
3 февраля 2017, 21:48 | Теннис | Р-Спорт

Кузнецова проиграла в ¼ финала турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Третья ракетка турнира Кузнецова в матче ¼ финала уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Во втором сете россиянка уступала на тай-брейке со счетом 1:4, но смогла выиграть шесть розыгрышей подряд, в том числе четыре на подаче соперницы. В решающем сете Кузнецова проигрывала 1:3, но смогла дважды взять подачу Путинцевой и повести 5:4, однако затем сама дважды отдала свою подачу.

Путинцева в полуфинале соревнований сыграет со второй ракеткой турнира словачкой Доминикой Цибулковой. За вторую путевку в финал поборются россиянка Наталья Вихлянцева и француженка Кристина Младенович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Веснина: Теннисистка Цибулкова была лучше в перестрелке в матче турнира в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что словачка Доминика Цибулкова была значительно сильнее ее в перестрелке ударами в четвертьфинальном матче на турнире WTA в Санкт-Петербурге.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя