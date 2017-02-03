Веснина: Теннисистка Цибулкова была лучше в перестрелке в матче турнира в Петербурге

Пятая ракетка турнира Веснина в пятницу проиграла второй сеяной Цибулковой со счетом 3:6, 3:6.

«Для меня важнее игра, а не то, как далеко я прошла. Я довольна тем, как провела два матча. С (Екатериной) Макаровой играла почти без ошибок, да и над (Ализе) Корне была очень хорошая победа. Сегодня в перестрелке ударами Доминика была лучше. Я не ожидала такой игры от соперницы на ее подаче», — сказала Веснина журналистам.

Россиянка отметила, что по ходу поединка с Цибулковой совершала нелепые промахи. «Цибулкова подавала очень длинно и уверенно, не сделала ни одной двойной. Я немного увлекалась вращением, поэтому получались глупые ошибки. Я была не совсем в своей тарелке, но соперница сыграла просто отлично», — отметила россиянка.