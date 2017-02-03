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https://sport.mail.ru/news/tennis/28655421/
3 февраля 2017, 16:56 | Теннис | Чемпионат.com

Соперницей Свитолиной в полуфинале турнира в Тайбэе будет Минелла

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла вышла в полуфинал турнира в Тайбэе, одолев китаянку Чжу Линь со счётом 1:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Мэнди трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету китаянки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал Минелла поспорит с украинкой Элиной Свитолиной (1).
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