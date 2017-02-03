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https://sport.mail.ru/news/tennis/28655410/
3 февраля 2017, 16:54 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов сравнял счет в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Румынии

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого игрового дня матча I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии счет равный — 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.

Во втором одиночном поединке белорус Егор Герасимов (341-й номер мирового рейтинга) сумел обыграть лидера румынской команды <span class=error>Мариуса</span> <span class=error>Копилу</span> (129) — 6:3 6:4 6:4. Увеличить
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Во втором одиночном поединке белорус Егор Герасимов (341-й номер мирового рейтинга) сумел обыграть лидера румынской команды Мариуса Копилу (129) — 6:3, 6:4, 6:4.

Сегодня в стартовой встрече на корте минского Дворца тенниса Илья Ивашко (175) уступил румыну Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.

Илья Ивашко проиграл в первом поединке теннисного матча Кубка Дэвиса Беларусь — РумынияВ первом одиночном поединке на корте минского Дворца тенниса белорус Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) уступил Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.

В субботу, 4 февраля, в 13.00 начнется парная встреча. У хозяев на нее заявлены Максим Мирный и Егор Герасимов, которым будет противостоять румынский тандем Хория Текау / Николай Фрунза.

Закончится матч 5 февраля двумя одиночными играми: Илья Ивашко — Мариус Копил, Егор Герасимов — Адриан Унгур. Капитаны команды Владимир Волчков и Андрей Павел могут произвести замены.

Победитель матча Беларусь — Румыния в следующем раунде в сентября встретится с теннисистами Австрии.

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Новости Тенниса

Кубок Дэвиса. Беларусь — Румыния. Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру в первом матче

Кубок Дэвиса. Беларусь — Румыния. Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру в первом матче

В минском Дворце тенниса состоялся стартовый матч первого раунда Евро-Африканской зоны I Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Румынии. Илья Ивашко (175 АТП) в четырех сетах уступил Адриану Унгуру (313 АТП) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.
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