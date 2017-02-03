Белорус Егор Герасимов сравнял счет в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Румынии

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Во втором одиночном поединке белорус Егор Герасимов (341-й номер мирового рейтинга) сумел обыграть лидера румынской команды Мариуса Копилу (129) — 6:3, 6:4, 6:4.

Сегодня в стартовой встрече на корте минского Дворца тенниса Илья Ивашко (175) уступил румыну Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.

Илья Ивашко проиграл в первом поединке теннисного матча Кубка Дэвиса Беларусь — РумынияВ первом одиночном поединке на корте минского Дворца тенниса белорус Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) уступил Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.

В субботу, 4 февраля, в 13.00 начнется парная встреча. У хозяев на нее заявлены Максим Мирный и Егор Герасимов, которым будет противостоять румынский тандем Хория Текау / Николай Фрунза.

Закончится матч 5 февраля двумя одиночными играми: Илья Ивашко — Мариус Копил, Егор Герасимов — Адриан Унгур. Капитаны команды Владимир Волчков и Андрей Павел могут произвести замены.

Победитель матча Беларусь — Румыния в следующем раунде в сентября встретится с теннисистами Австрии.