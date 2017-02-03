Французская теннисистка Младенович вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что словачка Доминика Цибулкова была значительно сильнее ее в перестрелке ударами в четвертьфинальном матче на турнире WTA в Санкт-Петербурге.