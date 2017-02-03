Французская теннисистка Младенович вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев —
Р-Спорт. Французская теннисистка Кристина Младенович пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
В ¼ финала Младенович переиграла 6-ю ракетку турнира итальянку Роберту Винчи со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
За выход в финал соревнований Младенович поспорит с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter