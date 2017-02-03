Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28654755/
3 февраля 2017, 16:18 | Теннис | Р-Спорт

Французская теннисистка Младенович вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — Р-Спорт. Французская теннисистка Кристина Младенович пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

В ¼ финала Младенович переиграла 6-ю ракетку турнира итальянку Роберту Винчи со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

За выход в финал соревнований Младенович поспорит с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Веснина: Теннисистка Цибулкова была лучше в перестрелке в матче турнира в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что словачка Доминика Цибулкова была значительно сильнее ее в перестрелке ударами в четвертьфинальном матче на турнире WTA в Санкт-Петербурге.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя