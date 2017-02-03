Стефано Наполитано: Жалко тех людей, что присылают в мой адрес сообщения с угрозами
Итальянский теннисист Стефано Наполитано, проигравший Аслану Карацеву на турнире серии «Челленджер» во Франции, рассказал о том, что получает в свой адрес угрозы от любителей делать ставки в букмекерских конторах.
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«Я очень хочу, чтобы все те невоспитанные люди, что позволяют себе грязно высказываться, хоть
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