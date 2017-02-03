Стефано Наполитано: Жалко тех людей, что присылают в мой адрес сообщения с угрозами

«Я очень хочу, чтобы все те невоспитанные люди, что позволяют себе грязно высказываться, хоть чему-то научились и стали хоть немного вежливыми. Поверьте, я такой же человек как и все, и, поэтому я не могу всё время выигрывать. Сегодня мало кто с уважением относится к человеку, который изо всех сил пытается реализовать себя в спорте, цепляясь за свой шанс. Да, деньги сейчас правят миром и умами многих, но ведь не это главное в жизни. Я не сержусь на тех, кто каждую неделю присылает мне сообщения с угрозами, мне просто жалко таких людей», — написал 21-летний итальянец на своей странице в сети Facebook.