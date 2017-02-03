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https://sport.mail.ru/news/tennis/28653663/
3 февраля 2017, 15:12 | Теннис | GoTennis.ru

Стефано Наполитано: Жалко тех людей, что присылают в мой адрес сообщения с угрозами

Итальянский теннисист Стефано Наполитано, проигравший Аслану Карацеву на турнире серии «Челленджер» во Франции, рассказал о том, что получает в свой адрес угрозы от любителей делать ставки в букмекерских конторах.

Итальянский теннисист <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Наполитано</span> проигравший <span class=error>Аслану</span> <span class=error>Карацеву</span> на турнире серии Челленджер во Франции рассказал о том что получает в свой адрес угрозы от любителей делать ставки в букмекерских конторах. Увеличить
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«Я очень хочу, чтобы все те невоспитанные люди, что позволяют себе грязно высказываться, хоть чему-то научились и стали хоть немного вежливыми. Поверьте, я такой же человек как и все, и, поэтому я не могу всё время выигрывать. Сегодня мало кто с уважением относится к человеку, который изо всех сил пытается реализовать себя в спорте, цепляясь за свой шанс. Да, деньги сейчас правят миром и умами многих, но ведь не это главное в жизни. Я не сержусь на тех, кто каждую неделю присылает мне сообщения с угрозами, мне просто жалко таких людей», — написал 21-летний итальянец на своей странице в сети Facebook.
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