Веснина проиграла Цибулковой в ¼ финала турнира WTA в Петербурге
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в
Санкт-Петербурге.
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В четвертьфинале россиянка, «посеянная» на турнире под пятым номером, уступила словачке Доминике Цибулковой (2) со счетом 3:6, 3:6.
В полуфинале Цибулкова сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Светлана Кузнецова (Россия).
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.
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