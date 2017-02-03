В список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире вошла одна россиянка

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Журнал Forbes опубликовал список ста самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. При составлении рейтинга учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первое место занял португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, заработавший $88 млн. Из них $56 млн составили доходы в клубе, оставшиеся $32 млн — рекламные поступления. Вторым стал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси — $81,4 млн ($53,4 млн — доходы в клубе, $28 млн — реклама). На третьем месте расположился американский баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс — $77,2 млн ($23,2 млн + $54 млн).

Россию в списке ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира представляет лишь теннисистка Мария Шарапова, оказавшаяся на 88-й позиции в рейтинге. В прошлом году, несмотря на дисквалификацию за употребление мельдония, она заработала $21,9 млн. Из них $1,9 млн составили призовые, остальное — поступление от рекламной деятельности.

Шарапова проведет первый матч после окончания дисквалификации 26 апреля. Она сыграет на турнире в Штутгарте. Ранее россиянка трижды побеждала на этих соревнованиях — в 2012, 2013 и 2014 гг.

Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония в мае 2016 года. Срок дисквалификации отсчитывался с 26 января 2016 года — момента, когда в пробе теннисистки было найдено запрещенное вещество. Шарапова призналась, что сознательно принимала мельдоний, однако не знала, что этот препарат был включен в число запрещенных. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, но затем срок дисквалификации был сокращен. На корт Шарапова может выйти 26 апреля 2017 года.

В октябре 2016 года Шарапова была исключена из рейтинга WTA. После окончания дисквалификации ей придется пробиваться на турниры WTA Tour через квалификацию или просить у организаторов соревнований wild card.

Шарапова стала первой и единственной российской теннисисткой, которая выиграла все турниры «Большого шлема» за карьеру. Она дважды побеждала на «Ролан Гаррос» и по разу завоевывала первенство на US Open, Уимблдоне и Australian Open. В 2012 году Мария стала серебряным призером на летних Олимпийских играх в Лондоне, а в 2004-м победила на Итоговом чемпионате WTA.

Список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире в 2016 году.

1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия, «Реал») — $88 млн ($56 млн — зарплата/призовые, $32 млн — реклама).

2. Лионель Месси (футбол, Аргентина, «Барселона») — $81,4 млн ($53,4 млн — зарплата/призовые, $28 млн — реклама).

3. Леброн Джеймс (баскетбол, США, «Кливленд Кавальерс») — $77,2 млн ($23,2 млн — зарплата/призовые, $54 млн — реклама).

4. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) — $67,8 млн ($7,8 млн — зарплата/призовые, $60 млн — реклама).

5. Кевин Дюрант (баскетбол, США, «Голден Стэйт Уорриорз») — $56,2 млн ($20,2 млн — зарплата/призовые, $36 млн — реклама).

6. Новак Джокович (теннис, Сербия) — $55,8 млн ($21,8 млн — зарплата/призовые, $34 млн — реклама).

7. Кэм Ньютон (американский футбол, США, «Каролина Пантерз») — $53,1 млн ($41,1 млн — зарплата/призовые, $12 млн — реклама).

8. Фил Микельсон (гольф, США) — $52,9 млн ($2,9 млн — зарплата/призовые, $50 млн — реклама).

9. Джордан Спит (гольф, США) — $52,8 млн ($20,8 млн — зарплата/призовые, $32 млн — реклама).

10. Коби Брайант (баскетбол, США, «Лос-Анджелес Лейкерс"/завершил карьеру) — $50 млн ($25 млн — зарплата/призовые, $25 млн — реклама).

11. Льюис Хэмилтон (Формула-1, Великобритания, «Медседес») — $46 млн ($42 млн — зарплата/призовые, $4 млн — реклама).

12. Тайгер Вудс (гольф, США) — $45,3 млн ($274 тыс. — зарплата/призовые, $45 млн — реклама).

13. Эли Мэннинг (американский футбол, США, «Нью-Йорк Джайантс») — $45 млн ($37 млн — зарплата/призовые, $8 млн — реклама).

14. Джо Флакко (американский футбол, США, «Балтимор Рэйвенс») — $44,5 млн ($44 млн — зарплата/призовые, $500 тыс. — реклама).

15. Том Брэйди (американский футбол, США, «Нью-Ингланд Пэтриотс») — $44,1 млн ($36,1 млн — зарплата/призовые, $8 млн — реклама).

16. Флойд Мейвезер (бокс, США) — $44 млн ($32 млн — зарплата/призовые, $12 млн — реклама).

17. Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия) — $42,6 млн ($7,6 млн — зарплата/призовые, $35 млн — реклама).

18. Расселл Уилсон (американский футбол, США, «Сиэттл Сихоукс») — $41,8 млн ($31,8 млн — зарплата/призовые, $10 млн — реклама).

19. Себастьян Феттель (Формула-1, Германия, «Феррари») — $41 млн ($40 млн — зарплата/призовые, $1 млн — реклама).

20. Филип Риверс (американский футбол, США, «Лос-Анджелес Чарджерс») — $38 млн ($37,5 млн — зарплата/призовые, $450 тыс. — реклама)….

88. Мария Шарапова (теннис, Россия) — $21,9 млн ($1,9 млн — зарплата/призовые, $20 млн — реклама).