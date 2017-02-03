Taiwan Open. Элина Свитолина стала полуфиналисткой соревнований
22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 13-ю строчку в мировой табели о рангах, вышла в ½ финала турнира в Тайване, обыграв в четвертьфинале соревнований 181-ю ракетку мира, Онс Жабер из Туниса, — 6/1, 3/6, 7/6 (4).
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Матч длился 1 час 55 минут. За это время Элина реализовала шесть
В борьбе за выход в финал турнира Taiwan Open Элина Свитолина сразится или с китаянкой Чжу Линь, или с Мэнди Минеллой из Люксембурга.
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