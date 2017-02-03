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3 февраля 2017, 14:32 | Теннис | GoTennis.ru

Taiwan Open. Элина Свитолина стала полуфиналисткой соревнований

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 13-ю строчку в мировой табели о рангах, вышла в ½ финала турнира в Тайване, обыграв в четвертьфинале соревнований 181-ю ракетку мира, Онс Жабер из Туниса, — 6/1, 3/6, 7/6 (4).

22-летняя украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина занимающая 13-ю строчку в мировой табели о рангах вышла в ½ финала турнира в Тайване обыграв в четвертьфинале соревнований 181-ю ракетку мира <span class=error>Онс</span> <span class=error>Жабер</span> из Туниса — 6/1 3/6 7/6 (4). Увеличить
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Матч длился 1 час 55 минут. За это время Элина реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки, а её ровесница дважды подавала навылет, сделала пять брейков и трижды ошиблась при подаче. Представительница Украины увеличила свой отрыв в личных встречах с Жабер до 2:0.

В борьбе за выход в финал турнира Taiwan Open Элина Свитолина сразится или с китаянкой Чжу Линь, или с Мэнди Минеллой из Люксембурга.
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