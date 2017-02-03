Taiwan Open. Элина Свитолина стала полуфиналисткой соревнований

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Матч длился 1 час 55 минут. За это время Элина реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки, а её ровесница дважды подавала навылет, сделала пять брейков и трижды ошиблась при подаче. Представительница Украины увеличила свой отрыв в личных встречах с Жабер до 2:0.

В борьбе за выход в финал турнира Taiwan Open Элина Свитолина сразится или с китаянкой Чжу Линь, или с Мэнди Минеллой из Люксембурга.