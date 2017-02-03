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3 февраля 2017, 14:26 | Теннис | «Прессбол»

Кубок Дэвиса. Беларусь — Румыния. Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру в первом матче

В минском Дворце тенниса состоялся стартовый матч первого раунда Евро-Африканской зоны I Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Румынии. Илья Ивашко (175 АТП) в четырех сетах уступил Адриану Унгуру (313 АТП) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.

В минском Дворце тенниса состоялся стартовый матч первого раунда <nobr>Евро-Африканской</nobr> зоны I Кубка <span class=error>Дэвиса</span> между сборными <span class=error>Беларуси</span> и Румынии. Илья <span class=error>Ивашко</span> (175 <span class=error>АТП</span>) в четырех сетах уступил Адриану <span class=error>Унгуру</span> (313 <span class=error>АТП</span>) — 2:6 7:5 5:7 4:6. Увеличить
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Илья Ивашко (Беларусь, 175 АТП) — Адриан Унгур (Румыния, 313 АТП) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.

3 февраля состоится вторая игра. Егор Герасимов (341) сразится с Мариусом Копилом (129). Начало — в 14.30.

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Максим Мирный в 49-й раз сыграет за сборную Беларуси в матчах Кубка Дэвиса

Максим Мирный в 49-й раз сыграет за сборную Беларуси в матчах Кубка Дэвиса

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса сегодня начнется матч первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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