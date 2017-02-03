Кубок Дэвиса. Беларусь — Румыния. Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру в первом матче
В минском Дворце тенниса состоялся стартовый матч первого раунда
Евро-Африканской зоны I Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Румынии. Илья Ивашко (175 АТП) в четырех сетах уступил Адриану Унгуру (313 АТП) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.
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Илья Ивашко (Беларусь, 175 АТП) — Адриан Унгур (Румыния, 313 АТП) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.
3 февраля состоится вторая игра. Егор Герасимов (341) сразится с Мариусом Копилом (129). Начало — в 14.30.
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