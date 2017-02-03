Менеджмент Ника Киргиоса обвинил баскетбольный клуб в нечестном пиар-ходе
Представители австралийского теннисиста Ника Киргиоса, выступающего сейчас за свою национальную команду в «Кубке Дэвиса», обвинили баскетбольную команду Sydney Kings в использовании имени спортсмена в своих рекламных целях.
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Видимо, что-то случилось...
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Согласно изданию The Herald Sun,
Отметим, что 15-я ракетка мира неоднократно признавался в любви к баскетболу, а 19 февраля он примет участие в Матче всех звёзд НБА.
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