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https://sport.mail.ru/news/tennis/28652763/
3 февраля 2017, 14:14 | Теннис | GoTennis.ru

Менеджмент Ника Киргиоса обвинил баскетбольный клуб в нечестном пиар-ходе

Представители австралийского теннисиста Ника Киргиоса, выступающего сейчас за свою национальную команду в «Кубке Дэвиса», обвинили баскетбольную команду Sydney Kings в использовании имени спортсмена в своих рекламных целях.

Представители австралийского теннисиста Ника <span class=error>Киргиоса</span> выступающего сейчас за свою национальную команду в Кубке <span class=error>Дэвиса</span> обвинили баскетбольную команду Sydney Kings в использовании имени спортсмена в своих рекламных целях. Увеличить
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Согласно изданию The Herald Sun, PR-команда клуба планировала разослать пресс-релиз, в котором указывалось, что Киргиос намерен перейти в стан сиднейского коллектива.

Отметим, что 15-я ракетка мира неоднократно признавался в любви к баскетболу, а 19 февраля он примет участие в Матче всех звёзд НБА.
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