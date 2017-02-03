Менеджмент Ника Киргиоса обвинил баскетбольный клуб в нечестном пиар-ходе

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Согласно изданию The Herald Sun, PR-команда клуба планировала разослать пресс-релиз, в котором указывалось, что Киргиос намерен перейти в стан сиднейского коллектива.

Отметим, что 15-я ракетка мира неоднократно признавался в любви к баскетболу, а 19 февраля он примет участие в Матче всех звёзд НБА.