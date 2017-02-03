«Помидоры же кладут в борщ? А, стоп, капусту!» Самая задорная теннисистка в туре
22-летняя Дарья Гаврилова, выступающая за Австралию, рассказывает о смене гражданства, дружбе с Касаткиной и пельменной в Петербурге.
В одиночном разряде на турнире в Петербурге 26-й ракетке мира из Австралии не очень повезло: уже во втором круге она попала на Светлану Кузнецову и выиграла всего четыре гейма. Зато в паре с француженкой Кристиной Младенович 22-летняя уроженка Москвы вышла в полуфинал, там вполне возможен даже титул.
Часто в интервью указывают ремарками, что герой улыбается или смеется. Здесь такого не будет, потому что теннисистка смеялась и шутила все 15 минут разговора.
«В вотсаппе есть чат с Бенчич, Конюх и Касаткиной. Мы там шутим»
— Вы успели за день и в полуфинал парного турнира выйти, и в Неве поплавать. Расскажите, что это за видео такое в инстаграме у вас.
— Просто увидела, что туда можно зайти. Слава богу, не упала в воду. Лед твердый, я сначала попрыгала, чтобы проверить. Все в порядке.
— Вы давно дружите с Дарьей Касаткиной. Зачем она на отдыхе выбросила ваш чемодан за борт?
— Нам было нечего делать на Мальдивах.
— Значит, это было театральное представление. Но мы догадались, ведь вы еще и английскую версию выложили после русской.
— Да, на нас еще жаловались, что мы не высушили чемодан для второй версии. Но мы просто решили так уж не заморачиваться.
— Чемодан без вещей был?
— Вещей не было. У этого прикола есть практический смысл: мы хотели проверить, правда ли он не тонет и не промокает изнутри. С первым правда, а со вторым — обманули, потому что он внутри весь мокрый был. Пришлось потом сушить.
— Вы часто шутите друг над другом. О каком еще приколе расскажете?
— Да, приколы у нас постоянно. Мы всегда издеваемся друг над другом. У нас даже чат есть в вотсаппе: я, Белинда Бенчич, Ана Конюх, Кристина Младенович и Даша Касаткина. И мы там шутим.
«Дети в Австралии ездят в школу в сумке кенгуру»
— Видели ваше видео с вечеринки открытия. Кто самый лучший танцор?
— Знаю, что Андреа Петкович любит потанцевать, но на видео ее не было. Она лучше всех танцует, но самая оторва — я.
— Диджеи были что надо: брутальные, с длинными бородами.
— Еще и близнецы! Но мы их не знали, но они крутые. Они правда очень классно зажгли.
— В Петербурге самая крутая дискотека в туре?
— На Кубке Хопмана еще круто, но там и турнир развлекательный немного. Ладно, отдам первое место Петербургу, диджеи мне очень угодили. Хотя чего я, шоу тоже меня поразило.
— Стереотип про Россию — ходящие по дорогам медведи. А про Австралию — кенгуру. Правда?
— Конечно, дети на них в школу скачут.
— Серьезно?
— Да, садятся в кармашек и едут в школу.
— Вы шутите или нет?
— Нет, залезают в кармашек и едут.
— Как?!
— Да шучу я, шучу.
— Мы почти поверили.
— Да я поняла. Нет там кенгуру, только в деревнях. У меня как раз парень из деревни, он фермер.
— Снова шутите?
—
— А коал или других животных видели?
— Только змей, но они неопасные.
— Что вам нравится в Мельбурне? Что посоветовали бы посмотреть?
— Мне там нравится потому что там очень легко, а еще очень вкусные завтраки. На
«Не жалею, что поменяла гражданство»
— Вы часто бываете в Австралии?
— Три раза в году я туда возвращаюсь. Например, после Кубка Федерации я на три недели вернусь туда. Потом будет американская серия, и снова вернусь в Австралию А потом европейская серия, и я очень долго буду вне Мельбурна.
— Значит, смена гражданства получилась не только номинальной.
— Я люблю возвращаться в Австралию. Я там тренируюсь, у меня база в Мельбурне, где меня всегда ждет тренер по ОФП и другие специалисты.
— Местная федерация вас
— Да, особенно тех, кто играет в Кубке Федерации. А я же сейчас получается главный игрок.
— Давайте подробнее. Поддержка только для сборников?
— Нет. Там разные по возрасту группы: до 23 лет активно помогают, особенно молодым. Им предоставляют услуги того же ОФП, других тренеров, которые занимаются с группами из
— Да, с Россией плохо сопоставляется. У нас обычно занимаются те, у кого есть возможность нанять тренера.
— В Австралии есть детские тренеры, а есть взрослые. Но если
— Ни разу не пожалели, что сменили гражданство?
— Нет, таких мыслей не было.
— Чувствуете себя своей?
— Ну да. Можно взглянуть хотя бы на то, как меня поддерживают, когда я играю на турнирах в Австралии.
— Может, уже ощущаете себя австралийкой?
— Ну как… В Австралии чувствую себя австралийкой, а в России — русской, да и парень меня называет русской. Понятно, что я русская, просто с австралийским гражданством.
«Готовила борщ и перепутала свеклу и капусту. Но все равно все съели»
— Вы на днях выставили фотографию вашего завтрака, где вы кушали блинчики с икрой. Часто у вас такие аристократические завтраки?
— Это я выпендрилась для фотки. Хотя в Петербурге я каждый день на завтрак икру ем, но с хлебом вкуснее. С блинчиками не очень понравилось, они сухие стали, пока я фоткалась.
— В Австралию икру повезете?
— А туда ничего нельзя ввозить. Там маленькие собачки — бигли, как у меня, нюхают все и потом забирают. Не собаки, но вы поняли, кто….
— У вас еще есть страничка в инстаграме только с едой. Вы сами ведете?
— Только я, да.
— Откуда у вас столько времени?
— Да ладно вам, села есть — сфоткала. Приготовила — сфоткала. Но в Петербурге я особо не выставляю фотографии.
— Надо было идти в Пышечную на Конюшенной!
— Эх… У нас просто пельмени были недоваренные сначала! Но я съела, потому что голодная была. А у папы вообще все раскрыты были: мясо и тесто плавало. Вообще кошмар. Он их поменял, так потом принесли с
— Сами любите готовить? Борщ варили своему австралийцу?
— Один раз всего. Я сначала читала рецепт, но потом
— Мамин борщ всегда лучший.
— Подождите, я засомневалась. Помидоры же кладут в борщ?
— По вкусу кладут.
— Стоп! Извините! Не помидоры, а капусту!
— Это кардинально меняет дело!
— Да, это полностью все поменяло. Помидоры вообще не кладут, разве что
— Кем видите себя через 10 лет?
— Я бы открыла кофейню в Мельбурне. Знаю, что это убыточно, но я надеюсь, что заработаю много в теннисе. И это будет мое хобби. Я очень люблю теннис, поэтому, может, буду тренировать. Не знаю, хватит ли меня, смогу ли я любить теннис через 10 или 20 лет. В общем, да — кофейню. Сначала будут убыточная, а потом попрет!
— А вы не слишком мягкая для тренера?
— Я жесткая! Я веселая, но когда надо — я могу быть жесткой.
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