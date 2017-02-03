Теннисистка Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА), который проходит в
Санкт-Петербурге.
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Соперница россиянки первая «ракетка» турнира румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч ¼ финала
Получившая «уайлд-кард» (специальное приглашение) Вихлянцева в полуфинале сыграет с победительницей встречи Кристина Младенович (Франция) — Роберта Винчи (шестой «посев», Италия).
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.
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