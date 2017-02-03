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3 февраля 2017, 13:04 | Теннис | ТАСС

Теннисистка Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА), который проходит в Санкт-Петербурге.

Соперница россиянки румынка Симона Халеп не вышла на матч ¼ финала <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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Соперница россиянки первая «ракетка» турнира румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч ¼ финала из-за травмы.

Получившая «уайлд-кард» (специальное приглашение) Вихлянцева в полуфинале сыграет с победительницей встречи Кристина Младенович (Франция) — Роберта Винчи (шестой «посев», Италия).

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.
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